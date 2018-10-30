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Gökhan Yüksel, Kartal Belediye Başkan aday adayı oldu

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel, 2019 yerel seçimlerinde Kartal Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunu yaptı.

30.10.2018 - 13:54 | Güncelleme:

Gökhan Yüksel, Kartal Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunu yaptı. Başvurusunun ardından açıklama yapan Yüksel, "Doğup büyüdüğüm, okuduğum, yaşadığım ve derin bir sevdayla bağlı olduğum Kartalımıza daha fazla hizmet edebilmek için Belediye Başkan Aday Adaylığına başvurumu yapmış bulunuyorum. Sorun çözen, hizmet veren ve birleştiren siyaset anlayışımı sizlerin de desteğiyle Belediye Başkanı olarak devam ettirmek istiyorum. Bu isteğimi gerçekleştirecek bilgiye, birikime, emeğe, tecrübeye ve gençlik enerjisine sahibim. Kartal için çalıştım, çalışıyorum ve her zaman çalışacağım. Yanımda olan aileme, dostlarıma ve tüm yol arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ederim." dedi.



Gökhan Yüksel'in açıklamalarının tamamı şöyle;

Ben Gökhan Yüksel. Doğma büyüme Kartallıyım. Eğitim hayatıma Kartal’da başladıktan sonra Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü lisans programı ve sonrasında Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa Yüksek Lisans Programı’nı tamamladım. An itibariyla Aston Amerikan Üniversitesi’nde İşletme Doktorası yapıyorum. Yerel yönetimlerde ekonomi ve bütçe konusunda tez çalışmamı sürdürüyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde Kartal Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı, Ana Kademe Kurultay Delegeliği görevlerinde bulundum.



Ardından örgütümüzün takdiriyle başlayan Belediye Meclis Üyeliği görevim; Encümen Üyeliği, Encümen Başkanlığı, Belediye Başkan Yardımcılığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği görevleriyle devam etti.

Şimdi ise yine sizin takdir ve desteklerinizle, doğup büyüdüğüm, okuduğum, yaşadığım ve derin bir sevdayla bağlı olduğum Kartalımıza daha fazla hizmet edebilmek için Belediye Başkan Aday Adaylığına başvurumu yapmış bulunuyorum.

Sorun çözen, hizmet veren ve birleştiren siyaset anlayışımı sizlerin de desteğiyle Belediye Başkanı olarak devam ettirmek istiyorum. Bu isteğimi gerçekleştirecek bilgiye, birikime, emeğe, tecrübeye ve gençlik enerjisine sahibim. Kartal için çalıştım, çalışıyorum ve her zaman çalışacağım.

Yanımda olan aileme, dostlarıma ve tüm yol arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ederim.

Saygılarımla


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