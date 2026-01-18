Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Gökova Körfezi'nde tekne battı: 1 ölü, 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Gökova açıklarında tekne battı: 1 ölü, 4 yaralı

        Muğla Gökova Körfezi'nde bir teknenin batması sonucu aynı aileden İ.Ö. hayatını kaybederken, 4 kişi ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 20:24 Güncelleme: 18.01.2026 - 20:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gökova Körfezi'nde tekne battı: 1 ölü, 4 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'daki olay, saat 16.50 sıralarında Gökçe Sahili Ziraatçılar Koyu açıklarında meydana geldi. İçinde 5 kişinin bulunduğu bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

        Yapılan çalışmalar neticesinde İ.Ö.’nün cansız bedenine ulaşılırken, A.Ö., Y.İ., E.Ö. ve A.Ö. ise yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada teknedekilerin aynı aileye mensup kişiler olduğu ve 5 metrelik fiber tekneyle balık avlamaya çıktıkları belirlendi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'daki silahlı çatışmada 9 tutuklama!

        İstanbul'da, geçen hafta husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, 25 yaşındaki Furkan Çağlayan hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yüzlerce saatlik kamera görüntüsünü inceleyerek olaya karıştığı belirlenen 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        Muçi'den Trabzonspor'a hayat öpücüğü!
        Muçi'den Trabzonspor'a hayat öpücüğü!
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı