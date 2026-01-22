Habertürk
        Göksel, B'Aşka Şarkılar ile İş Sanat'taydı

        Göksel, B’Aşka Şarkılar ile İş Sanat’taydı

        Göksel, İş Sanat'a özel hazırladığı B'aşka Şarkılar başlıklı projesiyle kapsamında dün akşam müzikseverlerle buluştu

        Giriş: 22.01.2026 - 13:22 Güncelleme: 22.01.2026 - 13:22
        Göksel, B'Aşka Şarkılar ile İş Sanat'taydı
        Türk pop müziğinin son 30 yılına damgasını vurmuş isimlerden Göksel, İş Sanat’a özel hazırladığı repertuvarla 21 Ocak Çarşamba akşamı sahnedeydi.

        B’aşka Şarkılar başlıklı projede “Sen Kimseyi Sevemezsin”, “Kaderimde Hep Güzeli Aradım”, “Bir İhtimal Daha Var” ve “Affetmem Asla Seni” gibi unutulmaz eserlerin yanı sıra kendi şarkılarını da sanat müziği formunda seslendiren Göksel, dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

        “Türk Sanat Müziği eserlerini seslendirmekten aldığım keyfi kelimelere dökmek kolay değil. Bu, müzik hayatımın en heyecan verici işlerinden biri,” diyen sanatçı, kendine has yorumladığı şarkılarla o dönemin divalarını da incelikle selamladı.

        İş Sanat’ın etkinlik programı 26 Ocak’ta Aziz Nesin Hikâye Dinletisi ile devam edecek.

        #İş Sanat
        #GÖKSEL
