Göksel'den 'estetik' iddialarına yanıt

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Göksel, 55'inci yaşını Etiler'deki bir mekânda ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı; "Genelde doğum günlerimde depresyona girerim ama bugün çok mutlu uyandım" dedi.

Uzun bir aranın ardından yeni bir albüm hazırladığını ifade eden Göksel, 10 yıl sonra yeniden albüm çıkarmanın heyecanını yaşadığını ve çalışmanın 2026'da müzikseverlerle buluşacağını söyledi. Yaşına rağmen genç görünümüyle dikkat çeken şarkıcı; "Ailemde de herkes genç görünüyor. Spor yapıyorum, beslenmeme dikkat ediyorum" dedi.

Özel hayatına dair de samimi açıklamalarda bulunan Göksel; "Ömrümün sonuna kadar yalnız kalmayı düşünmüyorum" sözleriyle aşka olan umudunu dile getirdi. Ayrıca Türkan Şoray'a benzetilmesiyle gündeme gelen şarkıcı, yüzünde estetik bulunmadığını ancak estetiğe karşı da olmadığını söyledi.

