Göksel'den Lütufsuz Yaz

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Sanatçı Göksel, yeni şarkısı 'Lütufsuz Yaz'ı Avrupa Müzik markasıyla müzikseverlerle buluşturdu. Şarkının sözleri Göksel’e, müziği Göksel ve Osman Şahin'e ait. Düzenlemelerde ise Can Güngör’ün imzası var.

Sanatçı, yeni video klibi için bir süredir yaşadığı Fethiye’nin köylerinden Kayaköy ve İnlice’nin halkı ile kamera karşısına geçti. Göksel, 'Lütufsuz Yaz'ı, "Pandemi sürecinde beni etkileyen yüzler ve yaşadığım köyden hatıralar var. Klibin fikir ve sanat yönetmenliğini ben yaptım. Yerel halkın oynadığı bir Ege filmi tadında" sözleriyle tanımladı.

Klibin yönetmen koltuğunda ise Eran Hakim ve Evren Topaloğlu yer aldı.