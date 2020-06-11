İHA

Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'u terk ederek uzun bir süredir Ege'ye bağlı bir köyde yaşamını sürdüren sanatçı Göksel, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’yı ziyaret etti.

Alim Karaca, kariyer yolculuğunda 'Körebe' albümünün çıkış şarkısı 'Depresyondayım' ile adını duyuran şarkıcıyı, makamında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karaca, ayrıca Göksel ile iş birliği içerisinde çalışacaklarını söyledi. Sanatçı ise, Fethiye Belediye Başkanına misafirperveliği için teşekkür etti. Ziyaret sonrası Karaca ve Göksel hatıra fotoğrafı çekindi.