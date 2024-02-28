Göksel'in albüm habercisi

TÜRKİYE TURNESİNDE "BIÇAK" KUTLAMASI.

Bir yandan da Türkiye turnesine devam eden Göksel, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep konserlerine denk gelen yeni şarkısının yayınlanmasını da sahnede seyircisiyle kutladı. Bıçak'ın çıktığı gün Mardin'de tüm salon şarkıyı hep bir ağızdan söyleyerek sanatçıyı duygulandırdı. Göksel; “ 'Bıçak’ı kalbimin en dar vakitlerinde yazmıştım. Şimdi bir yerlerde, her kim aynı duygularda ise nefesim iyi gelsin isterim. Bütün o saplanan bıçaklardan sonra, iyi ki çarpıyor kalbimiz hala. İyi ki varsınız.” diyerek izleyecisine teşekkür etti.