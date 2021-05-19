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Göksel Kortay: Erol Keskin, Anthony Hopkins'ten daha iyi oynuyordu

89 yaşında hayatını kaybeden Erol Keskin için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'de düzenlenen törene ailesi, öğrencileri ve meslektaşları katıldı. Yapılan konuşmalarda Keskin'in mesleğine olan katkılarının altı çizildi

Göksel Kortay: Erol Keskin, Anthony Hopkins'ten daha iyi oynuyordu
'Hopkins'ten daha iyi oynuyordu'
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HABERTURK.COM / DHA

Hayatını dün kaybeden Erol Keskin için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törene sanatçının eşi Suna Keskin, 62 yıllık arkadaşı ve komşusu ünlü oyuncu Göksel Kortay, kardeşi Cengiz Keskin, sahne arkadaşı Füsun Erbulak ve çok sayıda seveniyle öğrencileri katıldı. Usta oyuncunun Türk bayrağına sarılı tabutu başında sevenleri saygı duruşunda bulundu.

Suna Keskin "Erol Keskin, Türk Tiyatrosu'nun ahlakıydı. Benim 60 yıllık eşim, arkadaşım, hocamdı. İnanın çok acı, çok kıymetliydi, çok değerliydi bunu sadece ben söylemiyorum. Son on yıldır ne yazık ki çok rahatsızdı. 10 yıldır ben, çok önemli çok değerli bir aktörle hayatımı en zor ama en güzel rolünü oynadım" dedi.

Suna Keskin
Suna Keskin

Füsun Erbulak, meslektaşı ve arkadaşı hakkında şunları söyledi; "Erol Keskin ile çok oyunda oynadım. Onunla turnelerde çok çok eğlendim. O hem ciddiydi hem de çok komikti. O ciddiyetiyle de çok komik bir insandı. Çok kültürlü görgülü bilgili bir insandı."

Göksel Kortay, duygularını "62 yıllık dostum o günden beri hayat yolunda hep birlikte yürüdük. Hep çok yakındık. Aynı zamanda komşumdu. Bu ülkenin yetiştirdiği en önemli, en büyük ustalardan biriydi. Muhteşem bir oyuncuydu. Zaman zaman onu Anthony Hopkins'le karşılaştırırdık. Bana göre gördüğüm oyunlarda Erol, Anthony Hopkins'ten daha iyi oynuyordu. O kadar büyük bir sanatçıydı" sözleriyle dile getirdi.

Erol Keskin'in cenaze namazı Teşvikiye Cami'nde kılındı. Böylelikle 3 yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilk kez Teşvikiye Cami'nde cenaze namazı kılınmış oldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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