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        Haberler Magazin Göksel pişmanlığını açıkladı: Keşke satsaymışım - Magazin haberleri

        Göksel pişmanlığını açıkladı: Keşke satsaymışım

        Şarkıcı Göksel; "Keşke satsaymışım" diyerek, geçmişe yönelik yaşadığı pişmanlığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 08:27 Güncelleme: 20.03.2025 - 08:27
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        Pişmanlığını açıkladı
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Göksel, Nişantaşı'ndaki bir mekânda objektiflere yansıdı. Yeni albüm hazırlığına başladığını ve uzun süren bir influenzaya yakalanıp iyileştiğini belirten Göksel; "Spor salonundan çıktım. Bir yandan fotoğraf çekimleri, bir yandan stüdyo okumaları... Albümüm çıkıyor. Bir de bitmek bilmeyen, çok uzun bir grip geçirdim. Daha yeni atlatıp, sokağa çıktım. Herkes influenza olmuş, onu da bilmeden o halde 3 konser yapmıştım, geçmesi uzun sürdü. 11 şarkılık bir albüm, hazirana yetiştirmeye çalışıyorum, eğer influenza bizi durdurmazsa..." diye konuştu.

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        YAŞADIĞI PİŞMANLIĞI AÇIKLADI

        Kenarda hiç yayınlanmamış çok sayıda şarkısı olduğunu aktaran Göksel, geçmişe yönelik yaşadığı pişmanlığını açıkladı. Göksel; "Şarkı yazmayı çok seviyorum, birikmiş birçok şarkım var. Hiç satmadım, keşke satsaymışım. İsteyen çok oldu da ben pimpirikli bir insan olduğum için 'Acaba ona uyar mı, uymaz mı?' diye düşündüm. 'Tek ben okuyayım' diye değil, bilerek yapmadım. Hâlâ yayınlanmamış birçok şarkım var. İstiyorlar, zaten kapımı çalıyorlar da ben toparlayıp geri dönemedim. Şarkılarımı kendim yaptığım için fiyatlarından haberim yok. Aslında kendi şarkılarımı başkalarının sesinden duymayı çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

        "O ZAMANKİ HALİMİ BEĞENMİYORDUM"

        Öte yandan geçtiğimiz günlerde 26 yaşında çektirdiği fotoğrafını sosyal medya aracılığı ile takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı; "O zamanki halimi hiç beğenmiyordum baktım bebek gibiymişim, paylaşmak istedim" diyerek itirafta bulundu.

        Gençlik dönemlerini özlediğini söyleyen Göksel; "Dijital dünya çok hızlı. Eskiden müzik ağırlıklıydı her şey ama şu an daha böyle bir göstermeyle alakalı. O kısmı yorucu olmaya başladı. Bazı müzisyenler küstü, müzik çok dijital ortamda yapılıyor ya ona üzülüyorum. Dünya da değişiyor yapacak bir şey yok" dedi.

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