Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Göksel: Teoman kadar sert değilim - Magazin haberleri

        Göksel: Teoman kadar sert değilim

        Göksel, oyunculuktan müzik sektörüne sıçrayan 'kutsallık' tartışmasına dâhil oldu. Ünlü şarkıcı; "Ben Teoman kadar sert değilim, şifa olan şarkılar var" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2025 - 09:08 Güncelleme: 22.11.2025 - 09:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Teoman kadar sert değilim"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Göksel, spor sonrası Nişantaşı'nda görüntülendi. Şarkıcı; "Her gün en az 1.5 saat spor yapıyorum. Çok çalışıyorum. Albümümü bitirmek üzereyim. Şimdi stüdyoya gidiyorum. İçime sinen bir albüm. Stüdyoda geçirdiğim zamandan keyif alıyorum" dedi.

        Teoman; "Oyuncular arasında ‘kutsallık’ polemiği var. Peki şarkıcılık kutsal mı?” sorusuna; "Altı üstü şarkıcıyız, neresi kutsal olacak. İnsanları eğlendiriyoruz. Sahnede iki saat boyunca gündelik hayatlardan uzaklaştıran, şovmen gibi düşünmeleri gerekir. Şarkıcılık kutsal değil. Önemli bir iş yapmıyoruz" yanıtını vermişti.

        REKLAM

        Göksel'e, Teoman'ın bu sözleri hatırlatıldı. Göksel; "Teoman'ın açıklamasını gördüm ve çok güldüm. O kadar abartılacak durum değil tabii ki! Ama şifa olan şarkılar ve sesler var. Öyle baktığımızda bir yerden kutsal sayılabilir. Teoman kadar sert değilim ama o kadar da abartmayalım" yanıtını verdi.

        Teoman ile konuştuğunu söyleyen şarkıcı, "İkimiz de hafta sonları çalışıyoruz. Birbirimize mesajlar atıyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #GÖKSEL
        #teoman
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
        Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
        Otel sahibi ve çalışan tutuklandı
        Otel sahibi ve çalışan tutuklandı
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        Minik Karan'ın ölümünde de aynı firma çıktı
        Minik Karan'ın ölümünde de aynı firma çıktı
        F.Bahçe'den İrfan Can Kahveci kararı!
        F.Bahçe'den İrfan Can Kahveci kararı!
        Putin: Barışçıl çözüme hazırız
        Putin: Barışçıl çözüme hazırız
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası