Göksel: Teoman kadar sert değilim

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Göksel, spor sonrası Nişantaşı'nda görüntülendi. Şarkıcı; "Her gün en az 1.5 saat spor yapıyorum. Çok çalışıyorum. Albümümü bitirmek üzereyim. Şimdi stüdyoya gidiyorum. İçime sinen bir albüm. Stüdyoda geçirdiğim zamandan keyif alıyorum" dedi.

Teoman; "Oyuncular arasında ‘kutsallık’ polemiği var. Peki şarkıcılık kutsal mı?” sorusuna; "Altı üstü şarkıcıyız, neresi kutsal olacak. İnsanları eğlendiriyoruz. Sahnede iki saat boyunca gündelik hayatlardan uzaklaştıran, şovmen gibi düşünmeleri gerekir. Şarkıcılık kutsal değil. Önemli bir iş yapmıyoruz" yanıtını vermişti.

Göksel'e, Teoman'ın bu sözleri hatırlatıldı. Göksel; "Teoman'ın açıklamasını gördüm ve çok güldüm. O kadar abartılacak durum değil tabii ki! Ama şifa olan şarkılar ve sesler var. Öyle baktığımızda bir yerden kutsal sayılabilir. Teoman kadar sert değilim ama o kadar da abartmayalım" yanıtını verdi.

Teoman ile konuştuğunu söyleyen şarkıcı, "İkimiz de hafta sonları çalışıyoruz. Birbirimize mesajlar atıyoruz" dedi.