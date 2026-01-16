Habertürk
        Göksel'den yeni konser serisi: Göksel Söylüyor

        Göksel’den yeni konser serisi: Göksel Söylüyor

        Bu yıl yeni şarkılarını ve albümünü çıkartmaya hazırlanan Göksel, 2026 turnesini, 'Göksel Söylüyor' konserleriyle açıyor

        16.01.2026
        Göksel, 2026 turnesine yepyeni konser serisi 'Göksel Söylüyor' ile iddialı bir başlangıç yapıyor. Sanatçı, bu özel seri kapsamında hem sevilen hit şarkılarını hem de bugüne kadar sahnede hiç seslendirmediği sürpriz eserlerini müzikseverlerle buluşturacak.

        'Göksel Söylüyor', sanatçının dinleyicileriyle daha samimi bir bağ kurduğu, dertleştiği ve şarkıların hep bir ağızdan söylendiği özel bir konser deneyimi sunuyor. Bu seride Göksel, dünden bugüne kendi albümlerinden seçtiği şarkıların yanı sıra, bugüne kadar sahnede yer vermediği gizli kalmış parçalarını da ilk kez seslendirecek.

        Göksel’in yoğun konser takvimi adeta bir müzik maratonunu andırıyor. Sanatçı, 25 Ocak’ta İstanbul Kongre Merkezi’nde dev bir prodüksiyonla turneye start verecek. 31 Ocak’ta ise kariyerinde bir ilke imza atarak Bakü’de ilk kez Azerbaycanlı sevenleriyle buluşacak. Bahar aylarında rotasını Anadolu’ya çevirecek olan Göksel; 6 Mart’ta Kayseri, 8 Mart’ta Bursa’da sahne alarak 2026 turnesine hız kesmeden devam edecek.

