AA

Malatya'nın Arapgir ilçesine bağlı Onar Mahallesi'nin kurucusu Şeyh Hasan Onar'ın türbesinin yanındaki mezarlıkta bulunan Göktürk alfabeli mezar taşı, Onay Kültür Merkezi eski Eserler Odası'nca koruma altında tutuluyor.

DHA'nın haberine göre üzerinde Göktürk alfabesiyle 'Neng ölesi' yani 'Her şey fanidir' yazan mezar taşının yanı sıra 21 mezar taşı da aynı odada korunuyor.

Taşların üzerindeki güneş ve yıldıza benzeyen figürler dikkat çekiyor. Odada gün yüzüne çıkmayı bekleyen çocuk, kadın, erkek mezar taşları da koruma altında bulunuyor.

'ÜZERİNDE 'NENG ÖLESİ' YAZIYOR, YANİ 'HER ŞEY FANİDİR' ANLAMINA GELİYOR'

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bölümü öğretim görevlisi emekli Arkeolog İsmail Kaygusuz, mezar taşlarında 1982 yılında öğrencileriyle birlikte gelip araştırma yaptıklarını belirterek, "O dönemde Şeyh Hasan Onar dedenin mezarlığında bulundu. Bunların hepsini çıkardık, temizledik ve buraya getirdik. Bunların arasında birde Göktürk alfabesinin harfleriyle yazılmış damga bulundu. Bu damga bayat boyunun bir çeşitlemesi. Bayat boyu damgaları Divanu Lugati't-Türk'te de var. Onunla karşılaştırdım ve en yakını bayat boyuna ait olduğunu tespit ettik. Bu yazıt değil. 1300'lü yıllarda Şeyh Hasan Onar geliyor. O zamanlar kullanılmış, bu bir oymak, bu onun damgası. Üzerinde 'Neng ölesi' yazıyor, yani 'Her şey fanidir' anlamına geliyor. Fakat diğer bayat boyu damgalarında ve kaya boyu damgalarında her birinin bir anlamı var. Onlar farklı" dedi.