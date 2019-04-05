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Dünyanın önde gelen yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bin 965 rakımlı Babadağ'da, turizm sezonu hazırlıkları tamamlandı.
AA'nın haberine göre "Gökyüzünün renkli aksesuarları" olarak nitelendirilen yamaç paraşütünün pilotları hazırlıklarını bitirdi, misafirlerini bekliyor.
Macera tutkunu yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği Babadağ'dan yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in muhteşem manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.
Adrenalin tutkunları, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar yaşıyor. Babadağ, her yıl uçuş rakamlarını artırarak bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor.
Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilotları Kooperatifi Başkan Yardımcısı Barış Aksoy, yaptığı açıklamada, 2019 sezonuna kooperatife bağlı yaklaşık 300 pilotla hazır olduklarını söyledi.
Babadağ'dan kışın da uçuşların bin 200 metre pistinden gerçekleştirildiğini ifade eden Aksoy, "Havaların ısınıp dağdaki karların erimesiyle bin 700, bin 800 ve bin 900 metre pistleri de kullanılmaya başlandı. Kış sezonunda özellikle Uzak Doğulu turistleri ağırladık" dedi.
Aksoy, turistlerin Ölüdeniz manzarası, dağın yüksekliği ve uçuşların tecrübeli pilotlarla yapılmasından dolayı yamaç paraşütü için Fethiye'yi tercih ettiğini dile getirdi.
"2019 SEZONUNDAN DA UMUTLUYUZ"
Dünyanın birçok ülkesinden insanların, yamaç paraşütü için Babadağ'a geldiğini vurgulayan Aksoy, "2018 sezonu bizim için güzel geçti. 2019 sezonundan da umutluyuz. Yurt içinde ve dışında birçok fuarda tanıtım yapıldı. Sosyal medya üzerinde de çok popüler bir yerdeyiz. Bu yüzden uçuşların geçen yıla oranla artacağını tahmin ediyoruz. Yamaç paraşütü uçuş sayılarının eskiye oranla artmasının en büyük sebebi de sosyal medyada çok fazla paylaşılıyor olmasıdır" diye konuştu.
Aksoy, insanların "Benim de havada bir fotoğrafım olsun" düşüncesiyle yamaç paraşütü yapmaya geldiklerini ifade etti.
Uçmaya gelen insanların bazılarının havada tüy gibi süzülmek, bazılarının da gökyüzünde akrobasi hareketleri istediğini anlatan Aksoy, misafirlerin isteği doğrultusunda uçuş yaptırdıklarını kaydetti.
Hong Kong'tan arkadaşlarıyla tatile gelen ve ilk kez yamaç paraşütü yapan 23 yaşındaki Yolanda Chan, Ölüdeniz’in muhteşem manzarasından çok etkilendiğini söyledi.
Uçuştan keyif aldığını ve çok eğlendiğini dile getiren Chan, ülkesine döndüğünde arkadaşlarına Fethiye ve yamaç paraşütünü tavsiye edeceğini belirtti.
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