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        Haberler Gündem Çevre Gölcük Tabiat Parkı, Bolu Belediyesi'nden alındı - Bolu haberleri, son dakika haberi

        Gölcük Tabiat Parkı, Bolu Belediyesi'nden alındı!

        Bolu'da, her yıl yerli ve yabancı yaklaşık 500 bin tatilcinin ziyaret ettiği ve 2040 yılına kadar Bolu Belediyesi'ne tahsisli olan Gölcük Tabiat Parkı'nın sözleşmesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından feshedildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Yapılan fesih işlemi Bolu'ya yapılan en büyük ihanettir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 13:57 Güncelleme: 10.05.2024 - 14:02
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        Gölcük Tabiat Parkı, Bolu Belediyesi'nden alındı!
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        Bolu’nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, yılın 4 mevsimi yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğruyor. Eşsiz doğası ve manzarasıyla büyüleyen tabiat parkını her yıl yaklaşık olarak 500 bin kişi ziyaret ediyor.

        2012'DE BOLU BELEDİYESİ'NE TAHSİS EDİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre özellikle hafta sonları binlerce tatilcinin geldiği Gölcük Tabiat Parkı'nın işletim hakkı 2012 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından eski Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz döneminde Bolu Belediyesi’ne tahsis edildi.

        BOLUSPOR YILDA 4 MİLYON TL GELİR ELDE EDİYORDU

        Sonrasında Gölcük Tabiat Parkı’nın işletmesi, alt kiracı olarak TFF 1’inci Lig’de mücadele eden Boluspor’a verildi. Tabiat Parkı’nın giriş ücretleri, içerideki işletmelerin kiralarından Boluspor yılda 4 milyon TL’ye yakın gelir elde ediyordu.

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        İŞLETİM HAKKI, DOĞA KORUMA'YA GEÇTİ

        2040 yılına kadar tahsisi Bolu Belediyesi’nde olan Gölcük Tabiat Parkı’nın sözleşmesi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından feshedildi. Gölcük'ün işletim hakkı yeniden Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne geçti.

        "DURUP DURURKEN BOLUSPOR’UN EN ÖNEMLİ GELİRİ ELİMİZDEN GİTTİ"

        Gölcük’ün tahsisinin iptal edilmesine tepki gösteren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendilerine fesihle ilgili gerekçe gösterilmediğini ifade ederek, “Gölcük tahsisi gelen bilgiye göre iptal edildi. 2040 yılına kadar Bolu Belediyesi’ne bedeli karşılığı tahsis edilmişti. Biz de burayı Boluspor’a vermiştik. Boluspor da buradan ciddi bir gelir elde ediyordu. Yapılan fesih işlemi Bolu’ya yapılan en büyük ihanettir.

        2004 yılında Abant’ın gelirleri Boluspor’un elinden alınmıştı, şimdi de Gölcük’ün. Durup dururken Boluspor’un en önemli geliri elimizden gitti. Bu karar geri alınmalıdır. Bolu’nun 3 milletvekiline sesleniyorum, Bolu milletvekili olduğunuzu görelim. Gölcük’ün Boluspor’un elinden alınmasının önüne geçin. Yoksa 3 milletvekilimiz de aldığı oyların hakkını vermemiş olur. Görevlerini yapmamış olurlar. Gölcük’ü Boluspor’un elinden aldıran milletvekilleri olarak tarihe yazılırlar. 3’ü de bizim arkadaşımız. Biz niye vekil olarak sizleri Ankara’ya gönderiyoruz. Bolu’nun haklarını alamazlarsa, 3’üne de hakkımı helal etmiyorum” dedi.

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        #Gölcük Tabiat Parkı
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