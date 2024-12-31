Golden State Warriors: 95 - Cleveland Cavaliers: 113 | MAÇ SONUCU

Cleveland Cavaliers, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) deplasmanda Golden State Warriors'ı 113-95 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini aldı.

NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Cavaliers, konuk olduğu Warriors'ı mağlup ederek 32. maçında 28. galibiyetini aldı.

Cavaliers'ı zafere 25 sayı, 8 asist üreten Darius Garland ve 23 sayı kaydeden Donovan Mitchell taşıdı.

Warriors'ta Stephen Curry 11 sayıda kalırken, kenardan oyuna giren Moses Moody 19 sayı, Jonathan Kuminga 18 sayı ve 10 ribauntla mücadele etti.