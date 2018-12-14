TIR'lar Ilgar Dağı'nı aşamadı

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Aralık ayına mevsim normalleri üstünde bir sıcaklıkla başlayan Doğu Anadolu Bölgesi, son 3-4 gündür yoğun kar yağışı ve soğu teslim oldu. Sabah saatlerinde Erzurum'da yeninden etkili olan kar yağışı kent merkezlerinde özellikle ulaşımı olumsuz etkiledi. DHA'nın haberine göre, kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği kent merkezinde zaman zaman sis de etkili oldu. Kar yağışı sebebiyle Erzurum'da 83 mahallenin merkezlerle olan bağlantısı kesildi. Ağrı'da 40, Erzincan'da 32, Iğdır'da 18, Kars'ta 10, Muş'ta 3 köy yolu kardan kapandı. Kar yağışının devam ettiği bölgede kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları da artmaya başladı. Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 64 santimetre olarak ölçülen kar kalınlığı Palandöken Kayak Merkezi'nde 63 santimetreye ulaştı. Konaklı Kayak Merkezi'nin kar kalınlığı ise 41 santimetre olarak belirlendi.
Soğuk hava nedeniyle Göle'de doğup, Ardahan kent merkezinden geçtikten sonra Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin yüzeyi, buz tuttu. Vatandaşlar atkı ve bere ile soğuktan korunmaya çalıştı. ağaçlar, elektrik direkleri kırağıyla kaplandı. Hava sıcakları dün gece sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 18, Erzurum ve Ağrı'da 10, Kars'ta 9, Erzincan'da 3, Muş'ta 2, Iğdır'da 1 dereceyi gösterdi.
KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK
Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava ve kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 1, Erzincan'da 3, Tunceli'de 5, Ağrı, Erzurum ve Kars'ta 10, Ardahan'da 18 derece ölçüldü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre 4 gündür bazı illerinde kar yağışı etkili olan bölgede, hava, parçalı ve çok bulutlu olacak. Sabah saatlerinde Erzincan ve Erzurum çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı kar yağışlı olması bekleniyor. Yağışların Iğdır ve çevresinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklar konusunda dikkatli olunmasını istedi.
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