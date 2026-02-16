Canlı
        Gölet kenarında kayboldu! Arama çalışması başlatıldı!

        Gölet kenarında kayboldu! Arama çalışması başlatıldı!

        Manisa'da korkutan bir olay meydana geldi. Kentte Bağyolu Göleti civarında kaybolan 18 yaşındaki Halil Burak Şen için arama çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 08:51 Güncelleme: 16.02.2026 - 08:51
        Gölet kenarında kayboldu! Arama çalışması başlatıldı!
        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde gölet kenarında kaybolan 18 yaşındaki Halil Burak Şen için karada ve suda arama çalışması başlatıldı.

        DHA'nın haberine göre olay, Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesindeki Bağyolu Göleti mevkisinde meydana geldi. Halil Burak Şen, önceki gün bir arkadaşıyla birlikte otomobil ile gölet kenarına gelerek vakit geçirdi.

        İki arkadaş geceyi bölgede geçirirken; Şen, iddiaya göre sabah saatlerinde arkadaşı tarafından araçta bulunamadı. Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        "ÇALIŞMALAR YARIN DEVAM EDECEK"

        Şen'in gölete düşmüş olabileceği ihtimali üzerine bölgeye AFAD, Polis ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) bünyesindeki dalgıç ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin bir kısmı gölet çevresindeki sarp arazide tarama faaliyetlerini sürdürürken, dalgıç ekipleri de su altında arama çalışmalarına devam etti. Havanın kararmasıyla birlikte çalışmalara ara verildi. Çalışmalar bugün sabah kaldığı yerden devam edecek. Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk de bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

