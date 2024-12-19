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        Haberler Gündem Güncel "Gölpazarı Evleri" turizme kazandırılacak | Son dakika haberleri

        "Gölpazarı Evleri" restorasyonla turizme kazandırılacak

        Bilecik'in "Gölpazarı Evleri", "Gölpazarı Belediyesi (Sokak Sağlıklaştırma) Yapım İşi" işbirliği protokolü kapsamında restore edilerek turizme kazandırılacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 15:47 Güncelleme: 19.12.2024 - 15:47
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        "Gölpazarı Evleri" turizme kazandırılacak
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        Bilecik Valiliği koordinesinde, Vali Şefik Aygöl, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Bilecik İl Özel İdaresi Sekreteri Seda Bayrakçı ile Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Süer arasında; "Gölpazarı Belediyesi (Sokak Sağlıklaştırma) Yapım İşi" işbirliği protokolü gerçekleştirildi.

        Proje kapsamında, Gölpazarı'nda bulunan tarihi evlerin restorasyonu yapılacak ve bu evler turizm potansiyeli yüksek mekanlara dönüştürülecek. "Sokak sağlıklaştırma" çalışmalarıyla hem tarihi dokunun korunması sağlanacak hem de bölge, turistik bir cazibe merkezi haline getirilecek.

        Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Süer, protokol imzasının ardından yaptığı açıklamada, "Gölpazarı'nın sahip olduğu kültürel ve mimari miras, bu projeyle birlikte daha geniş kitlelere tanıtılacak. Çalışmalar tamamlandığında ilçenin, yerli ve yabancı turistler için faaliyet ve hizmetlerin artması yönünde çalışmalar devam edecek" dedi.

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