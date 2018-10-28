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İbrahim Yıldız: Golü Fatih Terim mi atsın?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenildi. Süper Lig'de bu sonuçla 19 puanda kalan Galatasaray averajla 3. sıraya geriledi. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını yorumladı

28 Ekim 2018 Pazar, 21:25 | Güncelleme:

Fenerbahçe karşılaşması öncesi büyük yara alan Galatasaray liderliği Evkur Yeni Malatyaspor’da bıraktı…

7 eksik oyuncu Sarı-Kırmızılılar adına büyük eksiklik. Buna rağmen sahaya çıkan ekip, özellikle ikinci yarının son 30 dakikasında iyi bir futbol sergiledi…

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası ev sahibi takımın üstünlüğü şeklinde geçti. Galatasaray bu yarı oyun olarak geriye düştü. Doğru dürüst bir pozisyonu yoktu açıkçası.

Belhanda’nın oyundan çıkması orta alanda pas yoğunluğunun yitirilmesinde en önemli etkendi. Eski formundan çok uzak olan Selçuk, istenilen pasları yapmakta zayıf kaldı. Savunma arkasına ve yanlara pas akışını yeterince başaramadı… İlk yarının son dakikaların da Ahmet’in kafa şutu, Galatasaray’ın tek pozisyonuydu. Bu not, Sarı- Kırmızılıların ne kadar etkisiz olduğunun en somut örneğiydi…



DONK SANTRFOR OYNADI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ikinci yarı oyunu çevirmek için yerinde hamle yaparak, savunma oyuncusu Donk’a santrfor görevi verdi.

Oyundan çıkana dek bir varlık gösteremeyen Sinan’ın kale çizgisine bir iki metreden topu kaleciye nişanlaması takımı ve kendi adına büyük şanssızlıktı…



Fatih Terim, oyuna başlarken Sinan’ı tek forvet olarak düşünmüştü. Kenarlardan ve savunma arkasına atılacak toplarda bu oyuncuya güveniyordu. Doğru dürüst bir top gelmeyince yalnız kalan Sinan bir şey yapamadı…

Ev sahibi Evkur Yeni Malatyaspor penaltı golüyle iki farklı skoru elde edince, daha fazla savunmada kaldı. Her ne kadar topun Galatasaray’da daha fazla kalması istatistik olarak not edilse de sonuç alınamadı. Bunun en önemli nedeni Evkur Y.Malatyaspor savunmasının hatasız oynamasıydı. Söz etmek gerekirse dün akşamın en önemli iki ismi Sadık ve Murat’tı. Tüm hava toplarını karşıladıkları gibi, savunma merkezinden tek bir topun geçişine izin vermediler…

Maçın özeti, Galatasaray savunmayı aşamadı demek yanlış olmaz…



TERİM HAMLESİ GEÇ OLDU

Donk’un golcü olarak görevlendirilmesi ne kadar doğruysa, Terim’in bu karar da geç kaldığını da söylemek gerekir. Bu oyuncunun ileri gitmesinden sonra oyun üstünlüğü ve pozisyon çokluğunu gördük. Tek sorun yakalanan pozisyonların gole dönüşmemesiydi…

Birçok gollük anlar da kötü vuruşlar izledik. Ahmet, Muğdat, Sinan, Donk topu ağlara göndermekte son vuruş becerisini gösteremediler. Futbolcuların üzerindeki baskı maçın son dakikalarında daha belirgin hale gelince telaşlı oyun ortaya çıktı. Yine de, son dakikaya kadar ortaya koyulan yüksek mücadele vardı…

Arka arkaya kaçan fırsatları görünce, “golü kim atacak?” sorusunun yanıtı elbet Fatih Terim değil. Ancak, Terim taktiksel değişikliği ve oyuncu kaydırmaları daha önce düşünebilirdi…

Önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe karşılaşması öncesi kayıplarına bir yenisini daha ekledi Sarı- Kırmızılılar. Mariano, sarı kart cezalısı olunca kadro kurma sıkıntısı ciddi bir yara daha aldı ister istemez…



FENERBAHÇE MAÇI KADROSU FARKLI OLABİLİR

Evkur Yeni Malatyaspor’un hakkını vermek gerekiyor. İyi bir maç çıkardılar. Ayağa top oyununu maç boyunca sürdürdüler. Attıkları ilk gol 3 pasla geldi. Galatasaray savunması bu pozisyonda hatalıydı. Hızlı pas alış verişini seyrettiler. Adam kovalamayı unuttular…

Penaltı golüne kadar sahada çok az gördüğümüz Adem, hızını iyi kullanarak genç Ozan’ı hataya zorladı. VAR (video yardımcı hakem) orta hakem Halis Özkahya’nın kararını geçerli sayınca fark ikiye çıktı…

Gol atmakta sorun yaşayan Galatasaray, her ne kadar eksiği çok olsa da Fenerbahçe maçını farklı bir duyguyla oynayacaktır… Görünen, savunmanın uzun boyluları bu kez gol arayacaklar. Farklı bir kadro dizilişi görürsek şaşırmayız.

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Yorumlar 2
  • Misafir 5 saat önce
    Nerde kalmıştınız
  • Misafir 6 saat önce
    3 büyüklerde yıldız yok. Q7 vardı o da bitik. Fernando serdar emre feghouli nagatomo eren olmayınca gs sıradan takım oluyor.
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