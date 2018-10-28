Fenerbahçe karşılaşması öncesi büyük yara alan Galatasaray liderliği Evkur Yeni Malatyaspor’da bıraktı…



7 eksik oyuncu Sarı-Kırmızılılar adına büyük eksiklik. Buna rağmen sahaya çıkan ekip, özellikle ikinci yarının son 30 dakikasında iyi bir futbol sergiledi…



Karşılaşmanın ilk 45 dakikası ev sahibi takımın üstünlüğü şeklinde geçti. Galatasaray bu yarı oyun olarak geriye düştü. Doğru dürüst bir pozisyonu yoktu açıkçası.



Belhanda’nın oyundan çıkması orta alanda pas yoğunluğunun yitirilmesinde en önemli etkendi. Eski formundan çok uzak olan Selçuk, istenilen pasları yapmakta zayıf kaldı. Savunma arkasına ve yanlara pas akışını yeterince başaramadı… İlk yarının son dakikaların da Ahmet’in kafa şutu, Galatasaray’ın tek pozisyonuydu. Bu not, Sarı- Kırmızılıların ne kadar etkisiz olduğunun en somut örneğiydi…

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim , ikinci yarı oyunu çevirmek için yerinde hamle yaparak, savunma oyuncusu Donk’a santrfor görevi verdi.Oyundan çıkana dek bir varlık gösteremeyen Sinan’ın kale çizgisine bir iki metreden topu kaleciye nişanlaması takımı ve kendi adına büyük şanssızlıktı…

Fatih Terim, oyuna başlarken Sinan’ı tek forvet olarak düşünmüştü. Kenarlardan ve savunma arkasına atılacak toplarda bu oyuncuya güveniyordu. Doğru dürüst bir top gelmeyince yalnız kalan Sinan bir şey yapamadı…Ev sahibi Evkur Yeni Malatyaspor penaltı golüyle iki farklı skoru elde edince, daha fazla savunmada kaldı. Her ne kadar topun Galatasaray’da daha fazla kalması istatistik olarak not edilse de sonuç alınamadı. Bunun en önemli nedeni Evkur Y.Malatyaspor savunmasının hatasız oynamasıydı. Söz etmek gerekirse dün akşamın en önemli iki ismi Sadık ve Murat’tı. Tüm hava toplarını karşıladıkları gibi, savunma merkezinden tek bir topun geçişine izin vermediler…Maçın özeti, Galatasaray savunmayı aşamadı demek yanlış olmaz…

Donk’un golcü olarak görevlendirilmesi ne kadar doğruysa, Terim’in bu karar da geç kaldığını da söylemek gerekir. Bu oyuncunun ileri gitmesinden sonra oyun üstünlüğü ve pozisyon çokluğunu gördük. Tek sorun yakalanan pozisyonların gole dönüşmemesiydi…Birçok gollük anlar da kötü vuruşlar izledik. Ahmet, Muğdat, Sinan, Donk topu ağlara göndermekte son vuruş becerisini gösteremediler. Futbolcuların üzerindeki baskı maçın son dakikalarında daha belirgin hale gelince telaşlı oyun ortaya çıktı. Yine de, son dakikaya kadar ortaya koyulan yüksek mücadele vardı…Arka arkaya kaçan fırsatları görünce, “golü kim atacak?” sorusunun yanıtı elbet Fatih Terim değil. Ancak, Terim taktiksel değişikliği ve oyuncu kaydırmaları daha önce düşünebilirdi…Önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe karşılaşması öncesi kayıplarına bir yenisini daha ekledi Sarı- Kırmızılılar. Mariano, sarı kart cezalısı olunca kadro kurma sıkıntısı ciddi bir yara daha aldı ister istemez…