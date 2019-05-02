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Gonca Çelikkıran kimdir, nereli ve kaç yaşında? Aziz Yıldırım'ın eşi Gonca Çelikkıran'ın hayatı

Gonca Çelikkıran kimdir soruları en sık aranılanlar arasında yerini aldı. 2011 yılında Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ile nikah masasına oturan Gonca Çelikkıran'ın yüklü bir tazminatla boşanmak istediği iddia edildi. İşte Gonca Çelikkıran ile ilgili ayrıntılar...

Gonca Çelikkıran

Gonca Çelikkıran kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın (66),sekiz yıl önce evlendiği Gonca Çelikkıran’dan (43) boşanacağı iddia edildi. Çelikkıran’ın şiddetli geçimsizlik ve kıskançlık nedeniyle anlaşmalı ayrılmak istediği öğrenilirken, kızları Yaz’ın velayeti, 10 milyon dolar ve Londra ile İstanbul’dan ev istediği konuşuluyor. Yıldırım, gelen talebe sert tepki gösterirken, dava çekişmeli boşanmaya döndü.

GONCA ÇELİKKIRAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Gonca Çelikkıran 1972 doğumlu. Ablası Gül Çelikkıran bir dönem Fenerbahçe Kulübü’nde Reklam Müdürü olarak çalışmış, Gonca Çelikkıran da Kulübün iletişim departmanında bir süre çalışmıştı. Yaklaşık 5 yıldır birlikte olduğu Aziz Yıldırım ile Çırağan sarayında 12 davetlinin katıldığı bir törenle dünya evine giren Çelikkıran hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmuyor.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Mayıs ayı başında 5 yıllık sevgilisi Gonca Çelikkıran ile çok gizli bir törenle hayatını birleştirmişti. Fenerbahçe’nin yeni gelini, Gonca Çelikkıran’ın kulübün iletişim bölümünde bir süre çalıştığı biliniyordu. Ancak, kendisiyle ilgil çok fazla bilgi yoktu. Gonca Çelikkıran’ın yıllar önce çalıştığı bir şirkete ait bilgilere ulaştı. Gonca Çelikkıran’ın, 1990′lı yılların sonunda 3-4 yıl boyunca JET-PA’da Halkla İlişkiler uzmanlığı yapmıştı. Bu, yakın çevresince biliniyor.

JET Fadıl olarak bilinen Fadıl Akgündüz’ün, kamuoyunca yakından bilinen İMZA ve diğer projelerinin tanıtımında Gonca Çelikkıran da görev üstlenmişti. Tanıtım toplantılarında iletişim ve halkla ilişkiler uzmanı olarak Gonca Çelikkıran da etkin rol oynamıştı

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