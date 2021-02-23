Netanyahu: İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için her şeyi yapacağız

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yeni yarışmacıları yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımının arasındaki kıyasa mücadele haftada 5 gün izleyiciyle buluşuyor. Survivor 2021 yeni yarışmacılarından Survivor Gonca Kakar kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Gonca kaç yaşında ve nereli?

SURVİVOR GONCA KAKAR KİMDİR?

Survivor’ın yeni yarışmacılarından biri olan Gonca Kakar, 1 Temmuz 1989 doğumlu. Beden eğitimi öğretmeni ve pilates eğitmeni olan Gonca, Mersin Üniversitesi BESYO mezunu. Yeni yarışmacısının yaptığı sporlar arasında dalış yapmakta yer alıyor.

SURVİVOR GONCA'NIN BOYU KAÇ?

1.77 boyunda ve 64 kilo olan Gonca Kakar'ın hobileri arasında dalış yapmak (scuba diving),spor yapmak, kitap okumak, yeni müzikler ve yerler keşfetmek yer alıyor.