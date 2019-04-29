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Gonca Vuslateri kimdir, nereli ve kaç yaşında? Gonca Vuslateri hayatı

Gonca Vuslateri kimdir soruları magazin severler tarafından en sık araştırılan konulardan biri oldu. Sosyal medya hesabı Instagram'da takipçisinden aldığı bir yorum gündem oldu. İşte Gonca Vuslateri hakkında detaylı bilgiler...

Gonca Vuslateri

Gonca Vuslaeti kimdir, nereli, kaç yaşında ve nereli? Şeklindeki sorular magazinseverler tarafından merak konusu oldu. İstanbul Havalimanın'da bir çalışana hakaret eden Funda E.'ye tepki gösteren oyuncu Gonca Vuslateri, takipçisinden gelen yorum üzerine neye uğradığını şaşırdı.

GONCA VUSLATERİ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Nazlı Gonca Vuslateri (d. 2 Eylül 1986, Bursa),Türk oyuncu.

2 Eylül 1986'da Bursa'da doğdu. Babası astsubay olduğu için görevi nedeniyle ailesiyle birlikte 8 yıl boyunca Adana'da lojmanda yaşadı. Babası 1994'te emekli olunca ailesi ile birlikte Bursa'ya geri dönüp burada yaşamaya devam etti. 1998'da annesi ve babası boşandı. Bunun üzerine annesi ve ablası ile birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı.

İlkokul 2. sınıftan beri oyunculuk eğitimi alan Gonca Vuslateri, liseden mezun olduktan sonra 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümüne gitmiş ve bitirmiştir. "Dot" tiyatrosunda da çalışan Gonca Vuslateri'nin oyunculuğa ilk adım attığı proje Ruhsar dizisi olmuştur.

 

 

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