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Gönül Dağı 20. bölüm fragmanı yayında mı? - Gönül Dağı 19. son bölüm...

Gönül Dağı 18. son bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Yavuz Sepetçi ve Ege Aydın'ın yer aldığı dizi yayın hayatına başladığı ilk günden beri diziseverlerin sıkı takibi altında. Peki şimdiden merakla beklenen Gönül Dağı 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Gönül Dağı 19. son bölüm özeti....

Gönül Dağı 20. bölüm fragmanı yayında mı? - Gönül Dağı 19. son bölüm...

Herkes köşe bucak Erkan’ı ararken, Sefer onu bir kuyunun içinde buldu ve ortalık karıştı. Peki şimdiden gözlerin çevrildiği Gönül Dağı 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÖNÜL DAĞI 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Gönül Dağı 20. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

GÖNÜL DAĞI 19. SON BÖLÜM ÖZETİ

Babasıyla ilgili yeni bilgilere ulaşan Dilek, soluğu Taner’in yanında alır. Taner’le birlikte araştırma içindeyken Halime’nin, Taner’le konuşmadığını öğrenir. Bu durumu çözmek isteyen Dilek, Halime’nin katı yüzüyle karşılaşır. Hem babasının gizemi, hem de Taner’le ilişkisindeki sıkıntılar, Dilek’i bir bilinmezin içine çeker ve onu yalnızlaştırır. Bunu gören Taner’in, Dilek’e yapacağı büyük sürpriz ne olacaktır?

Halk Eğitim Merkezi faaliyete geçmiştir. Ancak teknik imkansızlıkları da beraberinde getirmiştir. Gülsüm öğretmen, soluğu Taner ve amca oğullarının yanında alır. Amca oğulları, Halk Eğitim Merkezi’nin problemini çözebilecek midir?

Elektrik santralının açılışında hüsrana uğrayan Münir Bey, istifa eder. Kimse onu kararından vazgeçiremeyince iş Ramazan’a düşer. Ramazan’ın çabası sonuç verecek midir?

Yaşadığı ağır duyguların etkisinde olan Erkan, evden kaçar. Herkes köşe bucak Erkan’ı ararken, Sefer onu bir kuyunun içinde bulur. Sefer, ölümle burun buruna olan Erkan’ı kurtarıp Gedelli’ye getirebilecek midir?

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