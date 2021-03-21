Gönül Dağı 21. son bölümünde; Taner ve Dilek, Gönül Dağı’na doğru bir yolculuğa çıkarlar. Dilek’in babasından bir iz bulmak için çıktıkları yolculukta bulunan beklenmedik iz, Dilek’i nasıl etkileyecektir? Gönül Dağı 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı 21. son bölüm...

GÖNÜL DAĞI 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

— Gönül Dağı (@gonuldagitrt) March 20, 2021



GÖNÜL DAĞI 21. SON BÖLÜM ÖZETİ

Hala annesiyle konuşamayan Taner, kararsız bir zamanındayken genç bir çocuk atölyeye gelir. Yürüme engeli olan annesi için bir icat geliştirmeye çalışan genç, amcaoğullarından yardım ister. Taner, genç adamın annesiyle olan ilişkisini görünce çok etkilenir ve Halime’yle konuşmaya karar verir.



Zahide ve Sefer, düğün hazırlıklarına başlamıştır… Zahide için her şey yolunda giderken, Fikret’in açtığı velayet davasıyla yıkılır. Bunu Sefer’den gizleyen Zahide, bir çözüm arayışına girecektir. Zor bir durumla baş başa kaldığını anlayan Zahide ne yapacaktır?