Gönül Dağı 22. son bölümünde; Taner bunu duyunca ne yapacağını bilemez. Dilek'ten annesinin rıza göstermediğini gizler ve bir çözüm arayışına girer. Gönül Dağı 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı 22. son bölüm...

GÖNÜL DAĞI 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI



GÖNÜL DAĞI 22. SON BÖLÜM ÖZETİ

Tek çözüm Halime'nin fikrini değiştirip rıza göstermesidir. Taner için umutların tükendiği bir yerde Halime'nin vereceği karar ne olacaktır?



Öte yandan Selami, Keriman'ın kalbini kırdığını öğrendiğinde iş işten geçmiştir. Keriman'ı istemeye geleceklerdir. Selami, Keriman'ı vazgeçirmeye çalışsa da başarılı olamaz. Selami her şeyden vazgeçtiği sırada yardımına amcaoğulları koşar. Plana göre Selami ve amcaoğulları isteme sırasında Keriman'ı kaçıracaklardır. Selami ile Keriman kavuşabilecek midir?



Sefer, Fikret'in velayet davası açtığını öğrenince, Zahide'yle nasıl bir karar alacaklardır? Kızı Fadime'nin döndüğünü öğrenen Dişçi Musa ne yapacaktır?