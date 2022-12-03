Gönül Dağı dizisinin bu hafta neden TRT 1 yayın akışında yer almadığı merak ediliyor. Dizi severler özellikle sosyal medya üzerinden "Gönül Dağı bitti mi, final mi yaptı, neden yok?" sorularına yanıt arıyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm tarihi ve konuya ilişkin merak edilen detaylar...