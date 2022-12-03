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Gönül Dağı yeni bölüm bugün var mı, neden yok?

TRT 1 ekranlarının her hafta cumartesi günü 20.00'da izleyiciyle buluşan dizisinin yayın akışında yer almaması soru işareti oluşturdu. Dizi takipçileri Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünün ne zaman olduğunu sorguluyor. İşte detaylar...

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  • Gönül Dağı bugün yok mu, neden yok? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? Gönül Dağı bu akşam var mı, devam edecek mi, dizi bitti mi, final mi yaptı?

    Gönül Dağı dizisinin bu hafta neden TRT 1 yayın akışında yer almadığı merak ediliyor. Dizi severler özellikle sosyal medya üzerinden "Gönül Dağı bitti mi, final mi yaptı, neden yok?" sorularına yanıt arıyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm tarihi ve konuya ilişkin merak edilen detaylar...
  • Gönül Dağı bugün yok mu, neden yok? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? Gönül Dağı bu akşam var mı, devam edecek mi, dizi bitti mi, final mi yaptı?

    GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM VAR MI?

    TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi bu akşam yayın akışında yer almıyor.
  • Gönül Dağı bugün yok mu, neden yok? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? Gönül Dağı bu akşam var mı, devam edecek mi, dizi bitti mi, final mi yaptı?

    GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı, Katar'da başlayan 2022 Dünya Kupası sebebi ile 3 hafta ekranlarda olmayacak. 

     
  • Gönül Dağı bugün yok mu, neden yok? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? Gönül Dağı bu akşam var mı, devam edecek mi, dizi bitti mi, final mi yaptı?

    TRT 1 YAYIN AKIŞI (3 ARALIK CUMARTESİ)

    06:20 Kalk Gidelim

    10:00 Hayallerinin Peşinde

    10:55 Yürek Çıkmazı

    17:00 Ana Haber

    18:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması Hollanda-ABD

    20:00 Gönül Dağı Özel

    22:00 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması Arjantin-Avustralya

    00:00 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

    01:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı

    01:45 Yürek Çıkmazı

    04:10 Gönül Dağı Özel

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