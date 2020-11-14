Gönül Dağı nerede çekiliyor?

"Bozkırda bir Anadolu masalı" sloganıyla 17 Ekim 2020'de TRT 1 ekranlarında başlayan Gönül Dağı dizisi yine merak konusu oldu. Başrollerinde Berk Atan ve Gülsim Ali yer aldığı Gönül Dağı dizisinin nerede çekildiği takipçileri tarafından merak ediliyor. Gönül Dağı nerede çekildi?

GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLMİŞTİR?

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı… Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor.