Haberler Televizyon Gönül Dağı Veysel öldü mü, diziden ayrıldı mı? Gönül Dağı Veysel diziden ayrılıyor mu?

Gönül Dağı Veysel öldü mü, diziden ayrıldı mı? Gönül Dağı Veysel diziden ayrılıyor mu? TRT1 ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı, dün akşam ekranlara gelen bölümüyle adeta olay yarattı. Dizide, ünlü oyuncu Semih Ertürk'ün hayat verdiği Veysel, roket düşmesi sonucu ciddi bir şekilde yaralandı ve ölüp ölmediği büyük merak konusu oldu. İşte, konuya dair ayrıntılar.... Habertürk Giriş: 17.09.2023 - 21:04 Güncelleme: 17.09.2023 - 21:04 facebook

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Her sezonu ayrı bir heyecana sahne olan Gönül Dağı, dün akşam yeni sezonunun ilk bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Oldukça heyecanlı anların yaşandığı dizinin yeni bölümüne Veysel karakterinin yaşadığı kaza damga vurdu. İşte, ölüp ölmediği büyük merak konusu olan Veysel'in akıbetine dair detaylar...

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GÖNÜL DAĞI VEYSEL ÖLDÜ MÜ?



Gönül Dağı dizisinin son bölümde kaza geçiren Veysel'in yeni bölüm fragmanında apar topar hastaneye kaldırıldığı görülüyor.



Veysel karakterine hayat veren Semih Ertürk ise, diziden ayrılıp ayrılmadığına dair herhangi bir açıklama yapmadı. Dizide Veysel'in akıbeti 106. bölümde belli olacak.