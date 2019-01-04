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Akay, “Gönül Yazar, daha önce ise banyoda kayarak düştü. Menisküs yırtığı teşhisi konan değerli sanatçımız, uzun süredir iyileşemedi ve şiddetli ağrılardan dolayı yürümekte zorluk çekiyordu.” açıklamasını yaptı.