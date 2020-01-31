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HaberlerGirişimcilikGoodyear girişimlere yatırım yatıracak

Lastik üreticisi Goodyear girişimlere 100 milyon dolar yatıracak

Lastik üreticisi Goodyear, Goodyear Ventures adı altında yeni bir girişim sermayesi fonu kurduğunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, bu fonla birlikte önümüzdeki on yıllık dönemde geleceğe yönelik mobilite çözümlerine 100 milyon dolar yatırılması hedefleniyor

Goodyear Ventures
HABERTURK.COM

Lastik üreticisi Goodyear, 2020 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) Goodyear Ventures adı altında yeni bir girişim sermayesi fonu kurduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, bu fonla birlikte The Goodyear Tire & Rubber Company’nin önümüzdeki on yıllık dönemde geleceğe yönelik mobilite çözümlerine 100 milyon dolar ayırması hedefleniyor.

Goodyear Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Richard J. Kramer, "Goodyear, küçük startuplardan kendini kanıtlamış iş modellerine dek mobilite alanındaki farklı kanaat önderleriyle iş birliği arayışı içinde olan, teknoloji odaklı bir mobilite şirketi. Goodyear Ventures, insanların gelecekte nasıl hareket edecekleri konusuna etki etmek ve bu yönde geleceği şekillendirmek adına sarf ettiğimiz çabaları daha da yukarıya taşıyacak" diye konuştu.

Şirketten yapılan açıklamada, Goodyear Ventures'un mobiliteyi şekillendiren sekiz temaya odaklanacağı bildirildi. Bu temalar ise, elektrikli ve otonom teknolojiler, bağlı mobilite çözümleri, gelecek nesil toplu mobilite, gelecek nesil havacılık mobilitesi, ulaşım altyapısının geleceği, bakım ve operasyonların geleceği, yeni teknolojiler ve yeni lastik malzemeleri olarak açıklanıyor.

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