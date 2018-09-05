Google’ın dünyanın önde gelen müzeleri ve sanat eserlerini sanal ortama taşıdığı Google Arts & Culture uygulamasına “Art Selfie” özelliği eklendi. Android ve iOS cihazlar için ücretsiz indirilebilen uygulamaya gelen yeni özellik ile kullanıcılar ‘selfie’ fotoğraflarını çekip, hangi müzedeki hangi ünlü portreye benzediklerini görebiliyor.

Bunun için Google Arts & Culture uygulamasını açtıktan sonra ana ekranda yer alan “Art Selfie” bölümünden “başla” seçeneğine tıklamak gerekiyor. Ardından mobil cihazının ön kamerası otomatik olarak açılan kullanıcı, selfie fotoğrafını çekiyor.

1200 MÜZEYİ TARIYOR

Uygulama, çektiğiniz selfie'yi Arts & Culture’ın bünyesinde yer alan 70 ülkedeki 1200'den fazla müze, galeri ve sergideki sanat eserleriyle karşılaştırıp, kullanıcıya en çok benzeyen portreyi buluyor.

Çıkan sonuçlar kullanıcılara benzerlik yüzdesine göre sıralanıyor. Fotoğraf çektikten sonra ekrana bir dizi sanat eseri geliyor. Bu sanat eserleri, size benzerliği açısından yüzde olarak puanlandırılıyor.

Kullanıcılar bu şekilde kendilerine sunulan “Art selfie” eserini paylaşabildiği gibi sanat eserinde benzedikleri portreye dokunarak sanatçı hakkında daha fazla bilgiye de ulaşabiliyor.

KİŞİSEL KOLEKSİYON OLUŞTURULABİLİYOR

Dünyanın dört bir yanındaki müzeleri online olarak gezme imkanı sunan Google Arts & Culture uygulaması ile kullanıcılar, kendi koleksiyonlarını da oluşturup, arkadaşlarıyla paylaşabiliyor. Uygulamada, yakınlaştırılmış görünümler, sanal gerçeklik, zamana ve renge göre göz atma, sanal turlar ve günlük özetleme gibi özellikler de bulunuyor.

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