Google'un radar özelliği Türkiye'de! Sürücüler haritaya ekleyebilecek

Google Haritalar'ın radar noktalarını gösteren ve tartışmalara neden olan özelliği Türkiye'de de kullanılmaya başlandı. Bu yenilik, kullanıcılara yol üzerindeki kazalar, yol çalışmaları, kapalı şeritler, istop etmiş araçları da haritaya eklemeleri için olanak tanıyor. Buna göre sürücüler önceden bilgi sahibi olarak hızlarını değiştirebilecekler.

Caner şunları kaydetti: "Radar uygulamaları kapsamında yapılan denetimlerin dayanağını Karayolları Trafik Kanunu teşkil eder. Söz konusu kanunun 51. maddesinde sürücülerin aksine bir karar alınıp işaretlenmemişse yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını aşmamaları gerektiği düzenlenmiştir. Radar uygulamasından ötürü uygulanan idari para cezalarının artış göstermesi vatandaşları ister istemez bu cezalardan kurtaracak birtakım arayışlara sevk ediyor. Vatandaşların kimisi kullanımı yasaklanan radar tespit cihazı kullanırken kimisi de akıllı telefon ve tabletlerin uygulama mağazalarında sunulan radar bildirim programlarını kullanmakta. İlk bahsettiğimiz durumda radar tespit cihazı kullanmak ve bu cihazların imalatı ve ithalatı yasaklanmıştır. Bu durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde para cezası ve hapis cezasına hükmolunacağı belirtilmiştir."

"CEZAİ YAPTIRIM YOK"

"Radar tespit cihazı bakımından cezalar düzenlenmişken mobil radar bildirim programları için ise herhangi bir ceza veya yaptırım öngörülmemektedir. Bu konuda yaşanan teknolojik gelişmelere bakıldığında Google Maps uygulamasında verilen yol tarifi içerisinde hangi noktalarda radar uygulamasının olduğu gösterilecek. Son zamanlarda bu güncellemenin kullanımıyla birlikte vatandaş aleyhine cezai bir müeyyidesinin olup olmayacağı merak konusu oldu ister istemez. Geçmişte Düzce İl Emniyet Müdürlüğünün, radar uygulamasını selektör yapmak suretiyle karşı istikametten gelen sürücüleri ikaz edenlere haksız bir şekilde idari para cezası verildiğine, daha sonra bu hukuka aykırı cezaların idarenin hakkaniyetli inisiyatifi neticesinde iptal edildiğine şahit olduk. Bu olayı da dikkate alarak Google Maps uygulamasında yer alan radar uyarı özelliği bakımından söz konusu durumu değerlendirecek olduğumuzda, bu güncellemenin kullanıldığı cihazların akıllı telefon veya tablet olduğu apaçık ortadadır. Kullanıcıların da bu uygulamayı yol tarifi almak maksadıyla kullandığı da biliniyor. Bu uygulamadan ötürü akıllı telefonların veya tabletlerin radar tespit cihazı mahiyetinde olmaması sebebiyle sürücülerin Google Maps’te yer alan radar bildirimi veya diğer radar bildirim programlarını kullanmalarında herhangi bir kanuni kısıtlama, kullanımdan kaynaklı bir cezai yaptırımı bulunmamaktadır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda da bu duruma yönelik bir düzenleme olmadığı gibi kanunilik ilkesi gereği idari para cezasının yasada belirtilmesi ve bunu uygulama yetkisinin idareye bırakıldığının açıkça yasada öngörülmesi gerekmektedir."