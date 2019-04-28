Tekirdağ'ın Malkara İlçesi'nde eşine az rastlanan "mekik kelebeği" görüldü. Yeni Mahalle İnönü Caddesi’nde yürüyen Botanik Uzmanı Mesut Akçay ve Zihni Tezcan, eşine az rastlanır bir kelebek türüne rastladı.

İri boy ve renkli, uzun ince kanatlarıyla dikkat çeken ve 'komando kelebeği' olarak da bilinen mekik kelebeğinin, en hızlı kanat çırpan ve havada asılı durabilen kelebek olarak bilindiği belirtildi.

İHA'da yer alan habere göre kelebek, narin yapısıyla da göz kamaştırdı. Kelebeği merak edip görenler, dakikalarca gözlerini ondan alamadı. Malkara’da ilk defa mekik kelebeğine rastladığını dile getiren Mesut Akçay, kelebeği daha sonra kendi doğal ortamı olan ağaç yapraklarının üzerine bıraktı.