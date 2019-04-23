Görevimiz Tatil filmi oyuncuları kimler? Görevimiz Tatil filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu.Komedi dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığı usta sanatçılar yer alıyor. İşte, Görevimiz Tatil filminin detayları...

GÖREVİMİZ TATİL FİLMİ KONUSU

Gelecek kaygısıyla bugünü yaşamayı unutan Sıtkı Mutlu 9 yıldır ailesini tatile götürmeyi ihmal etmiştir. Bir aile psikiyatrı tarafından tatil görevi verilen Sıtkı Mutlu, bulabildiği en ucuz karavanla ailesini tatile götürmek üzere yola çıkacaktır. Ailenin, terapi seansıyla başlayan değişimleri, tatilleri ile devam edecektir. Ailece bir arada olmanın yeniden keşfedileceği tatil macerası, pek çok kişinin hayatını değiştirip, ülke gündemine bile oturacaktır.

GÖREVİMİZ TATİL FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği, oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Zafer Algöz, Deniz Altan, Ali Keçeli, Hakan Bilgin, Özlem Türkad gibi usta oyuncuların yer aldığı 2018 yapımı “Görevimiz Tatil”, Salı akşamı Show TV’de!