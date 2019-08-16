"Hiç bu yanımızla medyada yer almıyoruz"

Oyuncu Görkem Sevindik, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Tatil için alışveriş yapan ve alışveriş sonrası ürünlerini terziye getiren Görkem Sevindik, mağaza çıkışı objektiflere gülümseyerek poz verdi.

Giyim alışverişi sonrası mutlaka ürünlerini terziye getirerek kişiselleştiren Görkem Sevindik'in bilinmeyen bu özelliği ile dikkat çekti. Tüm giyim alışverişi sonrası mutlaka terziye giderek ürünlerine ufak rötuşlar yaptırdığı ortaya çıkan oyuncunun bu özelliğini sadece yakın çevresinin bildiği ortaya çıktı.

Görkem Sevindik, terzi çıkışı objektiflere poz verdikten sonra acelesi olduğunu belirterek, yeni sezon için proje okumalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.