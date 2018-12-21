Fatsa ilçesinde cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, henüz adı öğrenilemeyen bir çocuğun, annesi olduğu düşünülen bir kadınla birlikte Sakarya Mahallesi Mağazalarbaşı mevkisinde yürüdüğü görülüyor.

Görme engelli olduğu öğrenilen çocuğun, hissedilebilir zeminde (görme engelli yürüme yolu) elindeki değnekle ilerlemeye çalışırken, kaldırıma hatalı park eden araca başını çarpıyor.

Kaydedilen görüntülerde, başını sert bir şekilde hatalı park eden aracın camına vuran çocuk, önüne takılan engelin ne olduğunu anlamak için eliyle kontrol ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki toplarken, vatandaşlar kurallara uymayan sürücülerin cezalandırılmasını istiyor.

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