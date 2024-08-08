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        Haberler Gündem Güncel Görümce dehşeti: Yüzüne kaynar su döktü | Son dakika haberleri

        Görümce dehşeti: Yüzüne kaynar su döktü

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, 31 yaşındaki yabancı uyruklu kadın, iddiaya göre ziyaret için İstanbul'dan gelen görümcesi tarafından yüzüne kaynar su dökülmesi sonucu yaralandı. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 11:20 Güncelleme: 08.08.2024 - 11:20
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        Görümce dehşeti: Yüzüne kaynar su döktü
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        Sakarya Akyazı'nın Altındere Osmanağa Mahallesi'nde iddiaya göre, yabancı uyruklu S.K. (31) ile İstanbul'dan ziyaretlerine gelen görümcesi F.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine F.K., S.K.'nin yüzüne kaynar su döktü.

        Durumun haber verilmesi üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

        Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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        #sakarya
        #gelin-görümce kavgası
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