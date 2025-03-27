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        Haberler Gündem HT Trend Gösterideki Pikachu

        Gösterideki Pikachu

        Antalya'da meydana gelen gösterilerde Pikachu kostümü giyen eylemcinin koşarak uzaklaşması dikkat çekti. O anlar çevredekiler tarafından kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 14:22 Güncelleme: 27.03.2025 - 14:26
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        Gösterideki Pikachu
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        İBB soruşturmalarının ardından çeşitli kentlerde eylemler gerçekleştirildi.

        Antalya'da ise dikkat çeken bir görüntü kaydedildi. Kentteki izinsiz gösteride bir eylemcinin Pokemon karakterleri içerisinde yer alan Pikachu kostümü giymesi dikkat çekti.

        Polisin eylemcilere müdahalesi sırasında Pikachu kostümü giyen eylemcinin koşarak uzaklaştığı görüldü.

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