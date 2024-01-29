Gösterilerin ardından Almanya'da aşırı sağcı AfD'ye seçimde ilk mağlubiyet Almanya'da aşırı sağcı Alternatif für Deutschland (AfD) Partisi, Almanya çapındaki büyük protestoların ardından gerçekleşen ilk seçimde az farkla da olsa mağlup oldu.

Almanya'da aşırı sağcı Alternatif für Deutschland partisi, Almanya çapında büyük protestolara yol açan, yabancıların sınır dışı edilmesine yönelik planının ortaya çıkmasının ardından ilk seçim sınavında az farkla da olsa mağlup oldu.

4 PUANLA GEÇTİ Güneydoğuda Thüringen eyaletindeki Saale-Orla bölgesinde yapılan ikinci turda, Hristiyan Demokrat Partili (CDU) Christian Herrgott, AfD adayı rakibi Uwe Thrum'u yüzde 4,6 puan farkla geçti. Yaklaşık 66.000 kişinin oy kullandığı seçimde, sınır dışı etme planına ilişkin plan ve açıklamaların ardından on binlerce Alman aşırı sağcılık ve ırkçılığa karşı yürüyüş yapmıştı. Bu seçim de Almanların AfD'ye ilgisinin artıp atmadığına yönelik önemli bir sınav olarak görülüyordu. REKLAM Thrum, Herrgott'un %%52,3'üne karşılık oyların %47,7'sini aldı. İki hafta önce Thrum %45,7'e %33 Herrgott'un önünde görülüyordu. Herrgott'un yenme şansının çok zayıf olduğu düşünülüyordu.

AfD'NİN YASAKLANMASI İSTENİYORDU Almanya'da birçok siyasetçi ve seçmen, yabancı ve Müslüman karşıtı olarak bilinen AfD'nin yasaklanmasını istiyor. AfD'nin, gizli bir toplantıda, göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik planlarının sızmasının ardından özellikle sendikalar ve sivil toplum örgütleri, halkı aşırı sağa karşı gösterilere katılmaya çağırıyor.

78 VEKİLİ BULUNUYOR Insa araştırma şirketinin 27 Aralık 2023'te yaptığı ankete göre, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 31, AfD yüzde 21, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 14, Yeşiller yüzde 13, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 4 ve Sol Parti yüzde 4 oranında destek görüyor. AfD, Federal Meclis'te 78 milletvekiliyle temsil ediliyor. * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.