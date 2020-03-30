Gözyaşı gözlerin nemini kaybetmemesini sağlamakla birlikte göz içine giren yabancı parçacık ve tozların temizlenmesine de yardımcı olur ayrıca bağışıklık sisteminizin bir bileşenidir ve sizi enfeksiyonlara karşı da korur. Buna rağmen sık sulanan göz bir sorunun belirtisi olabilir. Peki göz sulanması neden olur? Göz sulanması belirtileri nelerdir? Göz sulanması nedenleri nelerdir? Göz sulanması tedavisi nasıl olmalıdır ve ne iyi gelir? Göz sulanması ile ilgili merak edilen detayları sizler için derledik.

Göz Sulanması Neden Olur?

Göz sulanması genellikle pek ciddiye alınmasa da bazen çok ciddi problemlerin de işareti olabilir. Üst göz kapakları derisinin altında bulunan bezler su ve tuz içeren gözyaşı üretmekle görevlidir. Her göz kırpışınızda gözyaşları yayılır ve gözlerinizi nemli tutar. Diğer bezler ise gözyaşlarının çok hızlı buharlaşmasını ve gözlerinizin kurumasını engelleyen yağlar üretir.

Gözyaşları normal olarak gözyaşı kanallarından boşaltılır ve sonra da buharlaşır. Çok fazla gözyaşı ürettiğinizde gözyaşı kanallarınızı boğar ve gözlerin sulanmasına sebep olur.

Göz Sulanmasının Nedenleri Nelerdir?

Gözlerin sulanmasının birçok nedeni olabilir. Aşağıda göz sulanmasının nedenleri başında yer alan durumlar sıralanmıştır.

Gülmek

Öksürmek

Kusmak

Esnemek

Güçlü, keskin veya ekşi tat duyumu aldığınızda

Rüzgâr, soğuk ve güneş gibi hava koşulları

Göz yorgunluğu

Parlak ışık ve duman gibi çevresel faktörler

Gözyaşı kanalının tıkanması

Gözyaşı kanalının gelişmemiş olması

Nezle

Gözyaşının üretiminin azalması

Alt göz kapağının dışa dönmesi

Göze giren yabancı maddeler

Saman nezlesi

Göz kanallarının enfeksiyonu

Göz nezlesi

Trahoma

Soğuk algınlığı, sinüs sorunları ve alerji

Göz kapağı iltihabı (Blefarit)

Göz kapağının dışa dönük ya da içe dönük olması

İçe doğru kıvrılan kirpik (trichiasis)

Pembe göz (konjonktivit) veya diğer enfeksiyonlar

Yabancı cisimler, kimyasal maddeler veya tahriş edici gazlar ve gözlerdeki sıvılar

Bazı reçeteli ilaçlar

Kemoterapi ve radyasyon dâhil olmak üzere kanser tedavileri

Göz Sulanması Belirtileri Nelerdir?

Göz sulanması belirtileri şu etkenlerle birlikte kendini gösterebilir:

Gözlerde yanma

Gözlerde kaşınma

Göz kapaklarının şişmesi

Gözlerde ağrı

Göz akıntısı

Göz etrafında kabuklanma

Görme kaybı, görme bozuklukları veya görsel hassasiyetin azalması

Gözünüzdeki kimyasallar

Gözünüzden akıntı veya kanama gelmesi

Göz kapağının içine kaçmış yabancı bir cisim

Kırmızı, tahriş olmuş, şişmiş veya ağrılı gözler

Göz çevresinde nedeni bilinmeyen morarma

Burun veya sinüslerin etrafındaki hassasiyet

Şiddetli baş ağrısının eşlik ettiği göz sorunları

Bir sürer geçmesine rağmen göz sululuğunun düzelmemesi

Göz Sulanması Tedavisi Nasıl Olmalıdır Ve Ne İyi Gelir?

Göz sulanmasına yönelik birçok tedavi bulunmaktadır ancak basite indirgediğimiz göz sulanmalarının sürekli olması ciddi sorunlara sebep olabilir ya da ciddi sorunların habercisi de olabilir. Öncelikle sürekli tekrarlayan göz sulanması sorunu için bir doktora görünmek ve sulanmanın altında yatan asıl sebebin tespiti yapılarak doktorun gözetimi ve önerisi dâhilinde tedavi yapmaktır. Ayrıca göz sulanmasının kronikleşmemesi içinde aşağıdaki önerileri uygulamanız da mümkündür.