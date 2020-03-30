Gözyaşı gözlerin nemini kaybetmemesini sağlamakla birlikte göz içine giren yabancı parçacık ve tozların temizlenmesine de yardımcı olur ayrıca bağışıklık sisteminizin bir bileşenidir ve sizi enfeksiyonlara karşı da korur. Buna rağmen sık sulanan göz bir sorunun belirtisi olabilir. Peki göz sulanması neden olur? Göz sulanması belirtileri nelerdir? Göz sulanması nedenleri nelerdir? Göz sulanması tedavisi nasıl olmalıdır ve ne iyi gelir? Göz sulanması ile ilgili merak edilen detayları sizler için derledik.
Göz Sulanması Neden Olur?
Göz sulanması genellikle pek ciddiye alınmasa da bazen çok ciddi problemlerin de işareti olabilir. Üst göz kapakları derisinin altında bulunan bezler su ve tuz içeren gözyaşı üretmekle görevlidir. Her göz kırpışınızda gözyaşları yayılır ve gözlerinizi nemli tutar. Diğer bezler ise gözyaşlarının çok hızlı buharlaşmasını ve gözlerinizin kurumasını engelleyen yağlar üretir.
Gözyaşları normal olarak gözyaşı kanallarından boşaltılır ve sonra da buharlaşır. Çok fazla gözyaşı ürettiğinizde gözyaşı kanallarınızı boğar ve gözlerin sulanmasına sebep olur.
Göz Sulanmasının Nedenleri Nelerdir?
Gözlerin sulanmasının birçok nedeni olabilir. Aşağıda göz sulanmasının nedenleri başında yer alan durumlar sıralanmıştır.
- Gülmek
- Öksürmek
- Kusmak
- Esnemek
- Güçlü, keskin veya ekşi tat duyumu aldığınızda
- Rüzgâr, soğuk ve güneş gibi hava koşulları
- Göz yorgunluğu
- Parlak ışık ve duman gibi çevresel faktörler
- Gözyaşı kanalının tıkanması
- Gözyaşı kanalının gelişmemiş olması
- Nezle
- Gözyaşının üretiminin azalması
- Alt göz kapağının dışa dönmesi
- Göze giren yabancı maddeler
- Saman nezlesi
- Göz kanallarının enfeksiyonu
- Göz nezlesi
- Trahoma
- Soğuk algınlığı, sinüs sorunları ve alerji
- Göz kapağı iltihabı (Blefarit)
- Göz kapağının dışa dönük ya da içe dönük olması
- İçe doğru kıvrılan kirpik (trichiasis)
- Pembe göz (konjonktivit) veya diğer enfeksiyonlar
- Yabancı cisimler, kimyasal maddeler veya tahriş edici gazlar ve gözlerdeki sıvılar
- Bazı reçeteli ilaçlar
- Kemoterapi ve radyasyon dâhil olmak üzere kanser tedavileri
Göz Sulanması Belirtileri Nelerdir?
Göz sulanması belirtileri şu etkenlerle birlikte kendini gösterebilir:
- Gözlerde yanma
- Gözlerde kaşınma
- Göz kapaklarının şişmesi
- Gözlerde ağrı
- Göz akıntısı
- Göz etrafında kabuklanma
- Görme kaybı, görme bozuklukları veya görsel hassasiyetin azalması
- Gözünüzdeki kimyasallar
- Gözünüzden akıntı veya kanama gelmesi
- Göz kapağının içine kaçmış yabancı bir cisim
- Kırmızı, tahriş olmuş, şişmiş veya ağrılı gözler
- Göz çevresinde nedeni bilinmeyen morarma
- Burun veya sinüslerin etrafındaki hassasiyet
- Şiddetli baş ağrısının eşlik ettiği göz sorunları
- Bir sürer geçmesine rağmen göz sululuğunun düzelmemesi
Göz Sulanması Tedavisi Nasıl Olmalıdır Ve Ne İyi Gelir?
Göz sulanmasına yönelik birçok tedavi bulunmaktadır ancak basite indirgediğimiz göz sulanmalarının sürekli olması ciddi sorunlara sebep olabilir ya da ciddi sorunların habercisi de olabilir. Öncelikle sürekli tekrarlayan göz sulanması sorunu için bir doktora görünmek ve sulanmanın altında yatan asıl sebebin tespiti yapılarak doktorun gözetimi ve önerisi dâhilinde tedavi yapmaktır. Ayrıca göz sulanmasının kronikleşmemesi içinde aşağıdaki önerileri uygulamanız da mümkündür.
- Doktor önerisi ile göz damlalarını düzenli olarak kullanmak.
- Gözlerde oluşan alerjen durumlar için doktorun reçete etmesi ile Antihistamin kullanmak
- Kontakt lensleri çıkarmak ve bir süre kullanmamak
- Temiz ve ıslak bir bezle gözleri silmek
- Elle sürekli ovuşturmamak
- Sıcak kompres uygulamak
- Gözleri dış etkenlerden ya da güneş ışınlarından korumak için güneş gözlüğü kullanmak
- Başkalarına ait damla, göz makyajı malzemeleri ya da gözlükleri kullanmamak.
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