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Haberler Gündem 3. Sayfa Göz yaşartan konuşma: Hiçbir yere gitmem! - Haberler
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Manavgat'ta göz yaşartan anlar! 'Arkadaşlarımı almadan hiçbir yere gitmem'

Manavgat'taki yangın felaketinde göz yaşartan anlar ortaya çıktı. Bir orman işçisinin alevler aracına yaklaşmasına rağmen bölgede olan arkadaşlarını almadan hareket etmeyeceğini söylediği anlar telsiz konuşmalarına yansıdı

Göz yaşartan konuşma: Hiçbir yere gitmem! - Haberler
Göz yaşartan konuşma: Hiçbir yere gitmem!
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HABERTURK.COM

Türkiye'yi sarsan yangın felaketinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Ekiplerin neredeyse hiç uyumadan günlerce müdahale ettiği faciada, göz yaşartan anlar da ortaya çıktı.

Bir orman işçisinin alevler aracına yaklaşmasına rağmen bölgede olan arkadaşlarını almadan hareket etmeyeceğini söylediği anlar telsiz konuşmalarına yansıdı.

Özgür adlı orman işçisi, kendisine bölgeyi terk etmesi yönündeki çağrıya, "Arkadaşlarımı almadan hiçbir yere gitmiyorum. Son dakikaya kadar buradayım" diyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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