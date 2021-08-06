Göz yaşartan konuşma: Hiçbir yere gitmem! 0:00 / 0:00

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Türkiye'yi sarsan yangın felaketinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Ekiplerin neredeyse hiç uyumadan günlerce müdahale ettiği faciada, göz yaşartan anlar da ortaya çıktı.

Bir orman işçisinin alevler aracına yaklaşmasına rağmen bölgede olan arkadaşlarını almadan hareket etmeyeceğini söylediği anlar telsiz konuşmalarına yansıdı.

Özgür adlı orman işçisi, kendisine bölgeyi terk etmesi yönündeki çağrıya, "Arkadaşlarımı almadan hiçbir yere gitmiyorum. Son dakikaya kadar buradayım" diyor.