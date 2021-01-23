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HaberlerSağlıkGöz yıkama nedir? Göze kök hücre nakli neden yapılır? - Haberler
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Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui ile gündeme gelmişti! Göz yıkama nedir? Göze kök hücre nakli ne anlama geliyor

Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu olmuştu. Gözünden yaralanan Elabdellaoui'nin tedavisi bir yandan devam ederken; operasyonlardan beklenen cevabın alınamaması halinde Elabdellaoui'ye kök hücre tedavisinin yapılması da gündemde. Doktorlar, hastaneye kaldırılan Norveçli futbolcunun gözdeki hasarı tespit edilebilmesi için ilk önce göze yıkama işlemi yapacaklarını açıklamışlardı. Peki gözün yıkanması ne demek? Kök hücre tedavisi hangi durumlarda kullanılır? Gündemde olan bu soruların yanıtlarını Op. Dr. Nihat Tamer verdi

Göz yıkama nedir? Göze kök hücre nakli neden yapılır? - Haberler

Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui (29),geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu oldu. Gözünden yaralanan Elabdellaoui'nin tedavisi devam ediyor. Operasyonlardan beklenen cevabın alınamaması halinde Elabdellaoui'ye kök hücre tedavisinin yapılması da gündemde.

GÖZÜN YIKANMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Doktorlar, hastaneye kaldırılan Norveçli futbolcunun gözündeki hasarın tespit edilebilmesi için ilk önce göze yıkama işlemi (lavaj) yapacaklarını açıklamışlardı. Peki gözün yıkanması tam olarak ne anlama geliyor? Kök hücre tedavisi hangi durumlarda kullanılır? Termal ve kimyasal travmaya maruz kalındığında neler yapılmalı? Gündemde olan bu soruların yanıtlarını Op. Dr. Nihat Tamer verdi.

Op. Dr. Tamer, "Tıbbi olarak gözün yıkanması, halk arasında serum diye bilinen solüsyonla gözün dışardan yıkanması, göz kapaklarının içine su basılması işlemidir. Bunun içine bazı ilaçlı damlalar da ilave edilebilir. Omar'ın maruz kaldığı şey; termal travma. Termal (ısı) ve kimyasal kaynaklı travmaya uğrayan tüm durumlarda göz yıkamasını yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

KÖK HÜCRE NAKLİ AĞIR KORNEA HASARLARINDA KULLANILAN BİR YÖNTEM

Op. Dr. Nihat Tamer, "Omar, havai fişek patlaması sonucu yaralandı. Bu tür yaralanmalarda sadece gözün ön kısmı değil; hatta tüm gözü etkileyebiliyor. Omar'a kök hücre tedavisinin uygulanacağı da belirtiliyor. Kök hücre tedavisi daha ağır kornea hasarlarında görülür. Kornea, gözün önünde bulunan şeffaf bölgedir ve kendini yenileyebilen bir organdır. Fakat bu yenilenme sınırlıdır; o sınırı aşınca kornea hasarıyla ilgili sınıflandırmalar başlar; G1,G2,G3 ve G4 şeklinde. G3 ve G4 sınıflandırmasına giren kişide ağır kornea hasarı meydana gelmiş olabiliyor. Omar'a da kök hücre tedavisinin uygulanacağının gündeme gelmesi, 3'üncü veya 4'üncü evrede olduğunu gösterir" dedi.

"İYİ SONUÇLAR ALIYORUZ"

Kök hücre tedavisiyle kaybedilen görme yetisi yeniden kazanılabilir mi sorusuna Op. Dr. Tamer, "Tamamen hasarlı dokunun miktarına göre değişir. Ancak son yapılan çalışmalarda iyi sonuçlar alıyoruz. Yüzde 60-70 seviyelerini görebiliyoruz hatta bazen çok daha iyi sonuçlar alınabiliyor. Kornea nakillerinde ret olma ihtimali vardır fakat kök hücrede kişinin kendi hücreleri kullanılır" yanıtını verdi.

KÖK HÜCRE SONRASI PROFESYONEL HAYATA DÖNÜŞ: 3-6 AY

Kök hücre uygulandıktan sonra bunun takibinin çok önemli olduğunu söyleyen Op. Dr. Tamer, "Omar futbol oynuyor, bu açıdan darbeye karşı riskli bir ortamda çalıştığı göz önünde bulundurulursa kök hücre sonrası profesyonel hayata dönüş, her şey yolunda giderse en iyi ihtimalle 3 aydır, bu 6 ayı da bulabilir" dedi.

GÖZDE TERMAL VEYA KİMYASAL TRAVMA OLURSA YAPILMASI GEREKENLER

Herkesin başına gelebilecek termal veya kimyasal travmalara karşı önerilerde bulunan Op. Dr. Tamer, "Kişi ilk müdahaleyi kendi kendine yapmalıdır. Öncelikle 15-20 dakika gözünü suyla yıkamalı. Buradaki amaç gözdeki mevcut kimyasaldan kurtulmaktır. Çünkü kimyasal orada kalırsa, kornea bunu yavaş yavaş içine çeker ve gözün tamamına hasar verir. Mümkün olduğunca çabuk yıkamak önemli, ardından da bir hastaneye gitmek gerekir. Hastanede de 15-20 dakika hatta bazen yarım saat göz yıkanır. Ardından gözdeki dokunun durumuna göre tedavi protokolleri uygulanır."

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