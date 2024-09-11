Göz altı morlukları kahverengi, mavi, siyah veya mor tonlarında görülebilir. Herkesi etkileyebilir ancak genellikle şu durumlarda daha yaygındır:

- Yaşlı yetişkinler

- Genetik olarak bu duruma yatkınlığı olan kişiler

- Göz çevresinde hiperpigmentasyona daha yatkın olan daha koyu cilt tonlarına sahip kişiler

Yorgunluğun genellikle göz altındaki koyu halkaların en yaygın nedeni olduğuna inanılır. Bu tartışmalı olabilir ve aslında bir dizi nedeni vardır.