Beyoğlu’nda bir otelin restoran bölümünde ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ile erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu yemek yediği sırada tartışma yaşanmıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada otel görevlileri ve kavgayı ayırmaya çalışan polis ekipleri yaralanmış ve ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ile erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu gözaltına alınmıştı.

Olaya ilişkin ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, sosyal medya hesabından olaya ilişkin açıklama yaparak, “Bütün gündemde ben ve erkek arkadaşım var. Az önce yazılanları okudum, her şeyin farkındayım. Yalnız bilmediğiniz şeyler var. Biz dün mekanda yemeğe çıktık. Mekanda görevliler tarafından rahatsız edildik. Daha sonra masamız değiştirildi. Masamıza tanımadığımız bir beyefendi geldi ve Furkan’ın kafasına bir anda şişe parçaladı. Buna rağmen Furkan çok sert bir tepki vermedi, kalktı kendini savunmaya çalıştı. Bu esnada orada çalışan bütün görevliler Furkan’ın üzerine saldırdılar. Yaklaşık 10-13 kişi, aynı şekilde bana da, kamera görüntüleri de var. Daha sonra polis geldi, polis geldiğinde her şey birbirine girmişti. Bana ve Furkan’a saldırı olmuştu, yaralanmalar olmuştu. Yani yok silahla saldırmalar, bıçakla yaralamalar bunlar söz konusu bile değil. Saldırı esnasında polisler bizi ayırmaya çalışırken, bazısının eli çizildi, bazısının kolu çizildi. Benimde Furkan’ın zaten bununla alakalı işlem başlatacağız. Devlet memuruna ve özellikle polise zarar verecek insanlar değiliz” dedi.