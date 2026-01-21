Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Gözaltına alındıkları öne sürülen Ruhani ve Zarif, taziye törenine katıldı | Dış Haberler

        Gözaltına alındıkları öne sürülen Ruhani ve Zarif, taziye törenine katıldı

        İran'da gözaltına alındıkları yönünde iddialar bulunan eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, başkent Tahran'da taziye ziyaretine katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 03:24 Güncelleme: 21.01.2026 - 03:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gözaltına alındıkları öne sürülen Ruhani ve Zarif, taziye törenine katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İran'ın devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi ile görüştükleri iddiasıyla gözaltına alındıkları öne sürülen eski Cumhurbaşkanı Ruhani ve eski Dışişleri Bakanı Zarif'in, Tahran'da Muhammed Şeriatmedari'nin annesi için düzenlenen taziye törenine katıldıkları görüldü.

        AA'nın haberine göre; Ruhani, töreni eski İran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi ile birlikte takip etti.

        İran'da 7 ve 8'inci dönem cumhurbaşkanlığı yapan Hatemi, İran lideri Ali Hamaney ile yaşadığı ihtilaflar nedeniyle ülkede birçok kez sansür ve yasaklamalara maruz kalmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gerçek Fikri Ne? - 17 Ocak 2026 (İran'da Kaos Bitti Mi, Trump Ne Yapacak?)

        Suriye ordusu 3 koldan Rakka'ya ilerliyor. Suriye'de sahada şu an ne oluyor? Barrack Mazlum Abdi'ye ne dedi? YPG ABD'ye ''Bizi koru'' mu dedi? Terör örgütü için yolun sonu mu? Sahada ne oluyor? Rakka'ya ilerleyen Suriye ordusu ne yapacak? YPG, ABD'ye ne mesaj verdi? YPG'ye son darbe mi? YPG'nin duru...
        #iran
        #Hasan Ruhani
        #Cevad Zarif
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Türk yapımı radar sistemi Şam’da devrede
        Türk yapımı radar sistemi Şam’da devrede
        Bodo'dan M.City'ye karşı tarihi galibiyet!
        Bodo'dan M.City'ye karşı tarihi galibiyet!
        Haseke'de anlaşmaya varıldı
        Haseke'de anlaşmaya varıldı
        Soğuk çekiliyor, kuraklık sürüyor
        Soğuk çekiliyor, kuraklık sürüyor
        Barrack'tan entegrasyon çağrısı
        Barrack'tan entegrasyon çağrısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şakalaşma kavgaya dönüştü! Bıçakladığı arkadaşı öldü
        Şakalaşma kavgaya dönüştü! Bıçakladığı arkadaşı öldü
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu