Türkiye’de, akaryakıt fiyatları hesaplanırken, üç temel veriye bakılıyor. Brent petrol ve Akdeniz piyasasında ürün fiyatlarındaki değişim (motorin ve benzin),dolar kuru…

Akdeniz piyasasında benzinin ton fiyatı, son haftada 586 dolardan 613 dolara çıktı. Bu artış, benzinde hafta içinde 13-15 kuruş aralığında zam baskısı oluşturdu.

Benzin ve motorin zamları, ocak ayının ikinci yarısından itibaren pazartesiyi salıya bağlayan gece yapılıyor. Söz konusu zammın da bugün yapılması beklenirken, geçen hafta önemli bir gelişme daha yaşandı. LPG’de oluşan zam ihtiyacı, ÖTV’den karşılandı. Diğer bir deyişle “eşel mobil” sistemi devreye konuldu. 5 kuruş düzeyindeki zam fiyata yansıtılmadı.

EŞEL MOBİL DEVREYE GİRER Mİ?

Benzinde, “eşel mobil” sisteminin devreye girmesi halinde devlet, ÖTV gelirlerinden 11 kuruş feragat edecek. Bu durumda, pompa fiyatları sabit kalacak. Eğer, zam yapmaya karar verirse 2 kuruşluk KDV ile birlikte benzinin pompa satış fiyatı, 13 kuruş artacak.