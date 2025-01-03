Gözler enflasyon verisinde: Memur ve emeklisinin zammı bugün belli olacak

Asgari ücrete yapılan yüzde 30 zammın ardından geriye kalan memur ve emekli maaşı zammının da belli olmasıyla birlikte maaşlara zam serüveni de tamamlanmış olacak.

Memur ve memur emeklilerinin aylık artışları 7. dönem toplu sözleşme kapsamına göre belirleniyor.

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı aldı. TÜİK verilerine göre, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ayları olmak üzere toplam 5 aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 14,57 oldu.

Ayrıca memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek. ARALIK AYI ENFLASYONUNUN YÜZDE 1,61 GELMESİ BEKLENİYOR Bugün açıklanacak zam oranı yaklaşık 16,5 milyon emekliyi ve 4 milyon memuru etkileyecek. Enflasyon beklenti anketi de yayımlandı REKLAM AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,61 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,10 ile yüzde 1,96 aralığında yer aldı.