Renk değişiminin ötesi: Bukalemunların gizli yetenekleri
Renk değiştirme yetenekleriyle tanınan bukalemunlar, aslında doğanın en sıra dışı hayvanlarından biri. Gözlerini aynı anda iki farklı yöne çevirebilen, avını bir saniyeden kısa sürede yakalayabilen bu canlılar, düşündüğünüzden çok daha fazlasını yapabiliyor. İşte detaylar...
Sallanarak yürümeleri, kristal yapılar sayesinde renk değiştirmeleri ve tek başlarına yaşamayı tercih etmeleri… Bukalemunlar, doğanın en sakin ama en donanımlı avcılarından biri olmaya devam ediyor. İşte bu etkileyici sürüngenler hakkında şaşırtıcı bilgiler.
BUKALEMUNLAR HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER
Bukalemunlar çoğunlukla renk değiştirme yetenekleriyle tanınsa da, aslında bu etkileyici sürüngenlerin keşfedilecek birçok farklı özelliği vardır. Dillerini inanılmaz bir hızla dışarı fırlatarak avlarını yakalayabilir, kuyruklarını bir uzuv gibi kullanabilir, boyutları birkaç milimetreden yarım metreyi aşan uzunluklara ulaşabilir ve aynı anda iki farklı yöne bakabilirler.
FARKLI VE ÖZEL AYAK YAPISI
Sürüngenlerin çoğunda birbirinden bağımsız hareket eden dört veya beş parmak bulunurken, bukalemunlar bu konuda dikkat çekici bir istisnadır. Ayakları iki bölmeli bir yapıya sahiptir: bir bölümde üç parmak birleşmiş durumdayken diğer bölümde iki parmak yan yana bulunur. Bu özel düzen, onların ağaç dallarına sıkıca tutunmalarını kolaylaştırarak dengede kalmalarına yardımcı olur.
YAŞAM ALANLARI VE TÜRLER
Dünya üzerinde yaklaşık 200’e yakın bukalemun türü bulunur ve bunların neredeyse yarısı Madagaskar’da yaşar. Bunun dışında Hindistan, Orta Doğu ve Afrika da bu ilginç canlılara ev sahipliği yapan bölgeler arasındadır.
2021 yılında Madagaskar’da yapılan araştırmalarda keşfedilen Brookesia nana, yalnızca 14 mm uzunluğundaki yetişkin erkekleriyle dünyanın en küçük bukalemunu olarak kayıtlara geçmiştir. Buna karşın en büyük tür olan Furcifer oustaleti yaklaşık 69 cm’ye ulaşabilir.
RENK DEĞİŞTİRMENİN GERÇEK SEBEBİ
Sanılanın aksine bukalemunlar renklerini yalnızca kamufle olmak için değiştirmez. Asıl amaç, vücut ısısını ayarlamaktır. Açık renkler güneş ışığını daha iyi yansıttığından serinlemelerine, koyu renkler ise sıcaklığı daha iyi çekerek ısınmalarına yardımcı olur.
Renk değişimi aynı zamanda bir iletişim aracıdır. Örneğin dişi bukalemunlar çiftleşmeye hazır olduklarında parlak sarı lekelerle sinyal verir. Çiftleşmek istemediklerinde ise mavi ve sarı desenlerle birlikte hırlamaya benzer bir tıslama çıkarırlar.
2015’te Cenevre Üniversitesi’nde yapılan çalışma, renk değişiminin pigment hareketinden değil, derideki özel kristal yapıların ışığı manipüle etmesinden kaynaklandığını ortaya koymuştur.
KUYRUK VE GÖRÜŞ YETENEKLERİ
Birçok bukalemun türünün uzun, kavrayıcı yapıda bir kuyruğu vardır. Bu kuyruk beşinci bir uzuv gibi çalışır; hem vücut ağırlığını destekler hem de dal üzerinde hareket ederken denge sağlar. Ancak diğer bazı sürüngenlerin aksine bukalemunların kuyrukları koparsa yeniden büyümez.
Bukalemunlar, gözlerini birbirinden bağımsız olarak hareket ettirebilir. Gözleri dikeyde 90°, yatayda 180° geniş bir görüş sunar. Bu sayede bir göz yukarı bakarken diğeri aşağıya yönelebilir ve hayvan başını çevirmeden çevresini neredeyse tamamen tarayabilir.
DİL VE AVLANMA TEKNİĞİ
Avını belirleyen bukalemun, sıra dışı bir mekanizma ile çalışan dilini devreye sokar. Vücudunun yaklaşık 2,5 katı uzunluğa ulaşabilen dili, bir saniyeden kısa bir sürede fırlayıp geri toplanır.
Dillerini bu kadar etkili kılan ise son derece yapışkan tükürükleridir. Bir bukalemunun tükürüğü, insan tükürüğünden yaklaşık 400 kat daha yapışkandır. Bu sayede kendilerinden ağır böcekleri bile kaçırmadan yakalayabilirler.
HAREKET BİÇİMLERİ VE DAVRANIŞLARI
Bukalemunların yürüyüşü de oldukça kendine özgüdür. Adım atarken gövdelerini hafifçe ileri geri salladıkları görülür. Bazı bilim insanları bu hareketin, rüzgârda sallanan dalları taklit ederek kamuflajı güçlendirdiğini düşünse de, bu hipotezi doğrulayan kesin bir çalışma yoktur.
Genellikle yalnız yaşamayı tercih ederler ve başka bukalemunlarla karşılaştıklarında agresif davranabilirler. Özellikle iki erkek karşılaştığında renk değişimleri, vücudu şişirme ve gösterişli tehdit davranışlarıyla üstünlük savaşı sergilerler. Çoğu durumda bu mücadele, taraflardan birinin geri çekilmesiyle sona erer.
Görsel Kaynak: shutterstock