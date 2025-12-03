YAŞAM ALANLARI VE TÜRLER

Dünya üzerinde yaklaşık 200’e yakın bukalemun türü bulunur ve bunların neredeyse yarısı Madagaskar’da yaşar. Bunun dışında Hindistan, Orta Doğu ve Afrika da bu ilginç canlılara ev sahipliği yapan bölgeler arasındadır.

2021 yılında Madagaskar’da yapılan araştırmalarda keşfedilen Brookesia nana, yalnızca 14 mm uzunluğundaki yetişkin erkekleriyle dünyanın en küçük bukalemunu olarak kayıtlara geçmiştir. Buna karşın en büyük tür olan Furcifer oustaleti yaklaşık 69 cm’ye ulaşabilir.