Göztepe: 1 - Gençlerbirliği: 0 | MAÇ SONUCU Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, evinde Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. İlk yarının son dakikalarında Juan'ın attığı golle galibiyete ulaşan Göztepe, iki maç sonra kazandı ve puanını 19'a yükseltti. Yeni hocası Volkan Demirel ile çıktığı ilk maçtan mağlup ayrılan Gençlerbirliği ise haftayı 8 puanla kapattı.

