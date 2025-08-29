Göztepe: 1 - Konyaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe sahasında Konyaspor ile kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 4. hafta açılış maçında Gztepe ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Göztepe'nin golünü 50. dakikada Anthony Dennis kaydederken; Konyaspor bu gole 85. dakikada Tunahan Taşçı'yla karşılık verdi.
Bu sonucun ardından Göztepe namağlup serisine devam etti ve 8 puana yükseldi. Konyaspor ise 7 puana ulaştı.
Ligin 5. haftasında Göztepe deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Konyaspor ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.